Liebenscheid (dpa/lrs) – Im Schnee von Liebenscheid im Westerwald sind am Wochenende Schlittenhunde mit rund 50 Gespannen um die Wette gelaufen. Insgesamt waren 160 reinrassige Tiere am Start, wie Rennleiter Wolfgang Vier am Samstag mitteilte. In den mehr als zehn verschiedenen Kategorien des Wettbewerbs waren Rennen sowohl für Männer als auch für Frauen mit unterschiedlichen Gespanngrößen geplant. Die Renndistanzen lagen zwischen sechs und 14 Kilometern. Auch ein Rennen für Kinder stand auf dem Programm des 29. Schlittenhunde-Treffens in Liebenscheid. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Der erste Start verzögerte sich etwas, weil zunächst neue Schneeverwehungen auf der Zufahrtstraße und dem Parkplatz weggeräumt werden mussten.