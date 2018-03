Schiffsunfall: Frachter schlägt Leck

Aus unserem Archiv

Trier

Ein mit Eisenschrott beladenes Güterschiff ist am Mittwoch in Trier in der Mosel auf Grund gelaufen und leckgeschlagen. Zunächst hatte der Kapitän den leichten Wassereinbruch nicht bemerkt und war weitergefahren, teilte die Wasserschutzpolizei in Trier mit. An einem Liegeplatz in Konz (Kreis Trier-Saarburg) machte er dann Halt. Die Feuerwehr pumpte das Wasser aus dem Schiff bevor Taucher das Leck abdichteten. Dann setzte der niederländische Frachter seine Fahrt von Köln ins französische Neuves-Maisons fort. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.