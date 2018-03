Saar-Wirtschaft: Mehr Zuversicht, mehr Stellenabbau

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – In der Saar-Wirtschaft wächst trotz zunehmender Zuversicht die Gewissheit, dass 2010 «mit einem spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen» ist. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland, Volker Giersch, sagte am Dienstag bei der Vorlage der IHK-Januar- Umfrage: «Wir rechnen damit, dass die Zahl der Arbeitslosen von derzeit knapp 38 000 auf bis zu 45 000 steigen wird.» Wie hoch der Anstieg letztlich ausfällt, hänge auch davon ab, wie stark die Tarifpartner der Beschäftigungssicherung in den anstehenden Lohnrunden Vorrang einräumten. An der Umfrage hatten sich 180 Unternehmen mit rund 110 000 Beschäftigten beteiligt.