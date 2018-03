Saar-Linke froh über Bierbaum als Vizechef

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Saar-Linke hat sich erfreut darüber gezeigt, dass ihr Vize-Landeschef Heinz Bierbaum stellvertretender Bundesvorsitzender werden soll. «Das ist eine persönliche Anerkennung für ihn, der ein verdienter Gewerkschafter und anerkannter Wirtschaftsexperte ist», teilte Landeschef Rolf Linsler am Dienstag mit. «Das ist aber auch eine Anerkennung für die gesamte Saar-Linke.» Es sei wichtig, dass mit Bierbaum (63) als neuem Bundesvize auch die Politik des an Krebs erkrankten Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine fortgesetzt werden könne. Die Linke will mit Gesine Lötzsch und Klaus Ernst an der Spitze nach den Querelen der vergangenen Wochen auf Bundesebene einen personellen Neuanfang starten. Beide kandidieren nach Angaben vom Dienstag beim Parteitag Mitte Mai in Rostock.