RZ-Kommentar: Beck verpasste den Zeitpunkt für verantwortungsvollen Rücktritt

Zum ersten Mal seit 52 Jahren mussten die Abgeordneten des Landtages von Rheinland-Pfalz in der Sommerpause zu einer Sondersitzung zusammentreten. Zum ersten Mal mussten sie über die Insolvenz eines Landesunternehmens debattieren. Auch der Anlass ist einmalig: Die Landesregierung musste sich vor dem Landtag wegen der blamablen Pleite ihrer weltweit einzigartigen Immobilie Nürburgring verantworten.

Chefredakteur Christian Lindner

Bevor wir aber der Versuchung erliegen, uns im Geviert der politischen Rituale im Landtag zu bewegen, stellen wir uns einfach mal Folgendes vor: Kurt Beck wäre nicht Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, sondern Vorstandsvorsitzender der RLP AG, der unter anderem der Nürburgring gehört. Beck wäre also nicht Politiker, sondern angestellter Manager – und würde nicht nach politischen Maßstäben, sondern nach wirtschaftlichen Kriterien behandelt.

Rekapitulieren wir in diesem Sinne weiter, was die RLP AG unter der Führung von Beck in den vergangenen Jahren am Nürburgring getan hat – was angesichts der Vielzahl von Irrungen nur auszugsweise möglich ist:

1.) Die RLP AG will ihre Tochter Nürburgring aus den roten Zahlen holen und deren Umsatz deutlich steigern.

2.) Der Vorstand der RLP AG beschließt, dafür nicht in den Markenkern „Motorsport“ zu investieren.

3.) Stattdessen will die RLP AG mehrere hundert Millionen Euro für neue Unternehmenszweige wie Freizeitzeitpark und Veranstaltungshallen, „Ballermann“-Discos und Flaniermeilen ausgeben.

4.) Die RLP AG kümmert dabei nicht, dass sie keinerlei Kompetenz im Betreiben solcher Anlagen hat.

5.) Von der RLP AG beauftragte Berater liefern dem Vorstand dafür die gewünschten Berechnungen – auf der Basis selbst gelieferter (überhöhter) Besucherzahlen.

6.) Die RLP AG glaubt gegen alle Warnungen, aus dem durch die Natur vorgegebenen Saisongeschäft am Ring ein Ganzjahresgeschäft machen zu können.

7.) Als Partner für das Projekt heuert die RLP AG Unternehmer an, die zu wenig Geld haben und mit Geld der RLP AG flüssig gemacht werden müssen.

8.) Zwischenzeitlich fällt der Finanz-Vorstand der RLP AG bei kühnen Finanzierungsversuchen auf Betrüger rein.

9.) In der Bauphase laufen der RLP AG die Baukosten davon – von 215 auf 330 Millionen Euro.

10.) Als die RLP AG nach überhasteter Fertigstellung erkennen muss, dass das Betreiben der branchenfremden Anlagen nicht ihre Kernkompetenz ist, reduziert sie ihre Geschäftstätigkeit auf den Besitz ihrer Immobilien.

11.) Als Betreiber holt der Justiziar der RLP AG zwei Partner ins Boot, die er als honorige Retter präsentiert.

12.) Verträge und/oder Partner aber erweisen sich für die RLP AG nachteilig: Die Partner bleiben Pacht schuldig, beide Seiten streiten bald über die Verträge, die Partner werden gekündigt, bleiben aber einfach am Ring.

13.) Die RLP AG ist faktisch ausgebootet: Sie muss 330 Millionen Euro Kredit finanzieren, hat aber keinen Einfluss mehr auf ihr Investment.

14.) Die neuen Partner reduzieren den Betrieb am Ring weitgehend auf das, was es vorher schon dort gab. Aus profitablen Kernbereichen wie der Nordschleife ziehen sie Millionengewinne, die neuen Umsatzhoffnungen der RLP AG legt sie schleichend still.

15.) Wegen der ausbleibenden Pachteinnahmen kommt die RLP AG finanziell in Probleme. Sie muss für ihre im Markenkern kerngesunde Tochter Nürburgring Insolvenz anmelden.

16.) Unabhängige Wirtschaftsprüfer ermitteln, dass die Anlagen der RLP AG zwei Jahre nach der Investition von 330 Millionen Euro samt der zuvor bereits existenten Anlagen nur noch zwischen 98 und 126 Millionen Euro wert sind – bei Gesamtschulden von 413 Millionen Euro.

Genug dieser Betrachtung. Stellen wir uns jetzt vor, was es in der Wirtschaft hieße, wenn der Vorstandsvorsitzende der RLP AG mit diesem Bündel von Fehlentscheidungen und erschütternden Zahlen vor seinen Aufsichtsrat oder seine Aktionärsversammlung treten würde. Malen wir uns jetzt aus, was es dort, wo Verantwortung mehr als nur eine politische Floskel ist, bedeuten würde, wenn der maßgebliche Top-Manager sagt: „Ich übernehme die Gesamtverantwortung.“

Ja – in der freien Wirtschaft könnte und würde das nur eins heißen: Rücktritt des Vorstandschefs ohne Wenn und Aber – ohne dass es jemand fordern müsste. Wir sind aber im Falle der großen Geschäfte am Nürburgring – leider – nicht in der Wirtschaft, sondern im Geviert der politischen Rituale. Also dort, wo der Staat Unternehmer spielen kann, ohne dass er die für alle anderen Unternehmer geltenden Konsequenzen tragen muss.

So aber nervt uns die rot-grüne Landesregierung mit einer Rhetorik, die Schlagzeilen füllt, aber keine Konsequenzen hat. In Wahrheit hatte Kurt Beck die Gesamtverantwortung für das Projekt am Nürburgring doch schon immer zu tragen – längst vor der gestrigen Landtagsdebatte, in der er bemerkenswert angeschlagen wirkte und bezeichnend wenig zur konkreten Zukunft des Rings sagte.

Beck zeigte dabei unfreiwillig, dass er immer noch Gefangener seines Wunsches ist, dass am Ring am Ende doch noch alles gut wird. Für den Markenkern des Rings – Nordschleife, Grand-Prix-Strecke und motorsportaffine Ergänzungen – kann das, wenn die Politik sich endlich raushält, durchaus Realität werden. Für Beck wird das nicht gelten: Die Aufräumarbeiten am Ring werden noch Jahre dauern, und das Versagen der von Beck geführten RLP AG wird dabei immer klarer werden.

Beck hat den Zeitpunkt verpasst für einen Rücktritt, der seiner Verantwortung für das Desaster gerecht würde. Gut möglich, dass ihm das in einigen Monaten leid tun wird.

E-Mail: christian.lindner @rhein-zeitung.net