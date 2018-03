Russischer Atomkonzern kauft Windradbauer Fuhrländer

Westerwald/Düsseldorf – Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom hat nach einem Bericht der «WirtschaftsWoche» den traditionsreichen Windradbauer Fuhrländer aus dem Westerwald übernommen.

Jaochim Fuhrländer verkauft an die Ukrainer: Der Windanlagenhersteller geht an einen Metallkonzern, der neben Windkraftanlagen auch etwa im Schiffsbau tätig ist und zum russischen Stromriesen Rosatom gehört. Der unkonvetionelle Unternehmer aus dem Westerwald war im Frühjahr in die IG Metall eingetreten, als er Personalabbau ankündigen musste.

Rosatom sei über Tochterunternehmen in die deutsche Windkraftbranche eingestiegen, berichtet die Wirtschaftszeitschrift in ihrer neuen Ausgabe zum "Ausverkauf der Öko-Branche" Unternehmensgründer Joachim Fuhrländer hat demnach seine gesamten Anteile an ein Konsortium um den ukrainischen Metallkonzern Energomashspetsstal verkauft, der zum Rosatom-Konzern gehört. Die russisch-ukrainischen Investoren halten dem Bericht zufolge nun knapp 80 Prozent an Fuhrländer. Über Folgen für Arbeitsplätze wurde noch nichts bekannt. Fuhrländer hat für den Mittwoch zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei der die neue Geschäftsführung vorgestellt und die aktuelle Sitaution und die neue Strategie dargestellt werden sollen.

Die Entwicklung hatte sich angedeutet, als Fuhrländer im Mai in einer schwierigen Lage einen Großauftrag meldete: Ein langjähriger Kunde aus der Ukraine habe 20 Windkraftanlagen mit je 2,5 Megawatt Leistung beim Windkraft-Pionier in Liebenscheid bestellt. Als Auftraggeber hatte das Unternehmen Maxim Efimov genannt, "Generaldirektor eines großen metallverarbeitenden Unternehmens in der Ukraine, der mit Fuhrländer bereits lange über ein Joint Venture verbunden ist". Efimov ist Generaldirektor bei Energomashspetsstal.

Schon da hieß es, mit dem Windpark-Projektentwickler Windreich AG würden "alle Möglichkeiten einer weiteren und vertieften Zusammenarbeit geprüft". Die Ukraine sei ein wichtiger Markt für Windkraftanlagen, weil das Land wegen der Erfahrungen in Tschernobyl massiv regenerative Energien fördert. Dr Wirtschaftswoche sagte Fuhrländer: „Die Entscheidung war nötig, um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Vor allem die Expansion in die BRIC-Staaten, also nach Brasilien, Russland, Indien und China, hätten wir sonst nicht stemmen können.“

Maxim Jefimow ist der Wirtschaftswoche zufolge neben dem Kiewer Anwalt Gennadi Molchanow auch schon als Vertreter des neuen Eigentümers vom Amtsgericht als Aufsichtsräte bestätigt worden, berichtet das Magazin. Aufsichtsratsvorsitzender bei dem Westerwälder Unternehmen ist Rudolf Scharping.

Vorstands-Chef Werner Heer, der erst im Januar vom Industrienähmaschinenhersteller Dürrkopp-Adler geholt worden war, müsse bis zum Jahresende seinen Stuhl räumen. Der Sanierungsexperte soll durch einen Manager aus der Windbranche ersetzt werden.

Fuhrländer hatte den kleinen elterlichen Metallbaubetrieb zu einem der größtenWindradhersteller Deutschlands entwickelt. 2009 setzte er fast 250 Millionen Euro um, anschließend sank der Umsatz auf unter 200 Millionen Euro bei Verlusten in zweistelliger Millionenhöhe.