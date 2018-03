Rückblick CSD 2011: Koblenzer Politik lässt Schwule und Lesben allein

Der Christopher Street Day auf dem Münzplatz sollte eine politische Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen werden. Die Veranstalter haben sich bemüht, mit der Koblenzer Politik ins Gespräch zu kommen – scheiterten aber.

Schminke in rauen Mengen, kunstvolle Frisuren, mächtige Oberweiten: Gestatten, Berta (28), Rosi (29) und Wilma (21). Eigentlich heißen die drei gar nicht so. Eigentlich sind sie Männer und schwul. Aber am Christopher Street Day zogen sie als aufgedonnerte Bräute um die Häuser. Foto: Hartmut Wagner

Koblenz. Der Christopher Street Day auf dem Münzplatz sollte eine politische Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen werden. Die Veranstalter haben sich bemüht, mit der Koblenzer Politik ins Gespräch zu kommen – scheiterten aber. Grund: Kein einziger Politiker der Stadt hat an der Veranstaltung teilgenommen.

CSD in Koblenz 2011: "Schwul – und damit basta" 1 von 6 „Ich bin schwul“, sagt Lukas Krämer (19). „Dazu stehe ich. Fertig aus!“ Der Mann mit dem rosaroten Cowboyhut reiste für den Christopher Street Day extra aus Wetzlar an. Foto: Hartmut Wagner 2 von 6 „Aids?“, ruft Gloria Glamour. „Viele glauben, das sei eine Krankheit aus den 80ern!“ Der Berliner (30) kam für die Deutsche Aidshilfe nach Koblenz, um vor der Krankheit zu warnen. Foto: Hartmut Wagner 3 von 6 Julia Aron (30) studiert in Koblenz. „Jeder weiß, dass ich lesbisch bin“, sagt sie. „Trotzdem schauen mich viele Menschen schief an, wenn ich von meiner Freundin erzähle.“ Foto: Hartmut Wagner 4 von 6 Einst sorgte Sven Brinkmann (37) bundesweit für Aufruhr, weil er als Funkenmariechen Karriere machen wollte. Jetzt trat der Homosexuelle beim Christopher Street Day auf. Foto: Hartmut Wagner 5 von 6 Schminke in rauen Mengen, kunstvolle Frisuren, mächtige Oberweiten: Gestatten, Berta (28), Rosi (29) und Wilma (21). Eigentlich heißen die drei gar nicht so. Eigentlich sind sie Männer und schwul. Aber am Christopher Street Day zogen sie als aufgedonnerte Bräute um die Häuser. Foto: Hartmut Wagner » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) kam nicht, ebenso die Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Marion Lipinski-Naumann. Beide standen im Programm, beide hatten zugesagt.

Münzplatz, Samstagabend: Die Gecken des schwul-lesbischen Narrenbunts wirbeln über die Bühne. Vor ihnen tanzen und trinken Hunderte Menschen. Mittendrin: Berta (28). Ihre Absätze sind mörderisch, ihr Dekolleté unübersehbar, ihre Schminke überkandidelt, ihr Haar steil nach oben toupiert. Berta ist der Hingucker. Man(n) könnte meinen, sie ist eine Frau. Bis sie plötzlich sagt: „Meine Titten sind nicht echt!“ Berta ist schwul, sie ist ein Mann und trägt gern Frauenkleider. Wie er eigentlich heißt, will der Koblenzer nicht sagen. Er stöckelt lieber weiter – mit seinen Kollegen Rosi (29) und Wilma (21).

CSD in Koblenz fand 2011 zum vierten Mal statt

Der Christopher Street Day (CSD) fand dieses Jahr zum vierten Mal in Koblenz statt. Er wird weltweit in vielen Ländern gefeiert. Sein Ziel: die völlige Gleichberechtigung aller Menschen – egal, welche sexuelle Orientierung sie haben.

Dieses Jahr sollte der Koblenzer CSD politischer werden als sonst. Er sollte die Situation von Schwulen, Lesben und Transsexuellen kontrovers diskutieren. Doch das klappte nicht. Warum? Weil kein Koblenzer Politiker teilnahm. Stadtchef Joachim Hofmann-Göttig war Schirmherr der Veranstaltung und sollte laut Programm ein 15-minütiges Grußwort sprechen – tat er aber nicht.

Oberbürgermeister vergisst den Termin

Die Vorstandsmitglieder des Koblenzer CSD-Fördervereins erklärten dies im RZ-Gespräch so: Am Donnerstag teilte das Büro des Oberbürgermeisters auf Nachfrage des Vereins mit, der Stadtchef sei verhindert. Man habe offenbar vergessen, den Termin in den Kalender einzutragen.

Bereits vor Monaten lud der Förderverein die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen zu einer Podiumsdiskussion ein. Ergebnis: CDU, BIZ, FBG und Linke reagierten nach Angaben des Vereins nicht.

Marion Lipinski-Naumann sagte zu, blieb dann aber unentschuldigt fern. „Das tut mir leid“, sagte sie der RZ am nächsten Tag. „Mein Auto blieb gestern in Bonn hängen. Ich wollte die Veranstalter anrufen, hatte aber keine Nummer. Heute rufe ich an.“

Von Ratsfraktionen waren nur die Grünen vertreten

Auch Biggi Hoernchen (FDP) wollte zur Diskussion kommen, sagte aber rechtzeitig wegen eines Trauerfalls ab. Nur die Grünen waren auf dem Podium vertreten. Die Landtagsabgeordnete Pia Schellhammer versprach dem Publikum auf dem Münzplatz, dass die rot-grüne Landesregierung eine Antidiskriminierungsstelle einrichten wird. Dafür erntete sie Beifall – auch von den anderen Diskutanten: Anwältin Annette Malottke und Matthias Kuske von der Deutschen Aidshilfe. Überhaupt: Es gab eigentlich nur Beifall in der Diskussion. Denn jeder vertrat den gleichen Standpunkt: Schwule und Lesben sollen sich wehren, wenn sie im Alltag benachteiligt werden.

CSD in Koblenz mit festem Termin: Jedes Jahr am dritten Augustwochenende

Initiator des Koblenzer CSD ist Patrick Zwiernik (22). Die Kundgebung findet jedes Jahr am dritten Augustwochenende statt, weil er vor Jahren um diese Zeit seinen Lebenspartner kennenlernte. Zwiernik ist zufrieden mit der diesjährigen Veranstaltung – auch wenn der Münzplatz erst abends voll wurde. Aber er ist enttäuscht von der Koblenzer Politik, weil ihr Interesse an der Situation sexueller Minderheiten offenbar begrenzt ist.

Er und der CSD-Förderverein fordern: Die Stadt soll einen Ansprechpartner für Schwule, Lesben und Transsexuelle schaffen, an den sich diese bei Problemen wenden können.

Von unserem Redakteur Hartmut Wagner