Rock am Ring: Am Mittwoch soll es Klarheit geben

Dann wird jedes Jahr auf dem Ring ausgelassen gefeiert. Foto: DPA

Nürburgring – Die Frist läuft ab, aber die Veranstalter mauern: Weder Marek Lieberberg noch der ADAC machten am Dienstag eindeutige Ansagen, was aus Rock am Ring, 24-Stunden-Rennen, Truck Grand Prix und Co wird. Rock am Ring ist aber aus Sicht der Insolvenzverwalter gesichert.

Sowohl der ADAC als auch die Konzertagentur Marek Lieberberg hatten bis Ende Juli auf Klarheit gedrängt, weil sie Verträge abschließen müssen. Lieberberg, der bereits die Situation am Hockenheimring sondiert hat, sagte unserer Zeitung, er werde sich am Mittwoch äußern. Vieles deutet aber daraufhin, dass parallel zur Sitzung des Landtags zum Nürburgring die defintive Zusage kommt: Ein Sprecher der Insolvenzverwalter bestätigte auf Nachfrage, dass es Einigkeit mit Lieberberg gibt und der Vertrag verlängert wird. Für einen Termin müssen sich Lieberberg und die aktuellen Nürbugring-Pächter verständigen. Das könnte allerdings noch eine Hürde werden, wenn die Pächter das an Bedingungen knüpfen.

Der ADAC hat immerhin vier internationale Motorsport-Veranstaltungen im kommenden Jahr vorsorglich bei der internationalen Automobilbehörde FIA in Paris angemeldet, wie er mitteilte. Durch die unklare Situation der insolventen Traditionsrennstrecke in der Eifel habe der Automobil-Club die Anmeldung für den DTM-Lauf, das ADAC GT Masters, den ADAC Truck-Grand-Prix und das ADAC 24 Stunden-Rennen fristgerecht zum 31. Juli 2012 übernommen, teilte der ADAC am Dienstag mit.

"So stellen wir zumindest formal sicher, dass auch 2013 Rennen von weltweiter Bedeutung in Deutschland stattfinden können. Ob diese allerdings am Nürburgring ausgetragen werden, ist weiterhin noch fraglich", erklärte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk.

Thomas B. Schmidt, Insolvenzverwalter der Nürburgring GmbH, hatte am Montag beim Runden Tisch erklärt, die Pächter Jörg Lindner und Kai Richter und ihre Nürburgring Automotive GmbH (NAG) seien dafür verantwortlich, die Verträge für die Veranstaltungen in 2013 am Ring auszuhandeln: "Wir begleiten die Pächter bei den Verhandlungen." Allerdings sei noch kein Rennen und kein Musikfestival für 2013 vertraglich gesichert, hatte auch er erklärt. Entgegen der bisherigen Praxis wollen Richter und Lindner nach Informationen unserer Zeitung vor einer Terminzusage erst einen Vertrag schließen. In der Vergangenheit waren zunächst einmal nur Termine festgelegt worden.

Der ADAC will mit den gekündigten Pächtern keine Verträge schließen. Er beklagte abermals, keinen Ansprechpartner für die Austragung von Rennen auf dem Nürburgring für das kommende Jahr zu haben. "Sollten Ministerpräsident Kurt Beck und Infrastrukturminister Roger Lewentz nicht schnell eine Lösung im Hinblick auf die bindende Bestätigung der Veranstaltungstermine 2013 und bezüglich des Abschlusses der Veranstaltungsverträge finden, dann könnten die Rennen auch auf anderen Rennstrecken ausgetragen werden", sagte Tomczyk