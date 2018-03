RLP: Polizei durchsucht Wohnungen – Aktion gegen Bandidos

Die Polizei hat bei einer Großaktion gegen die berüchtigte Rockerorganisation "Bandidos" im Norden von Rheinland-Pfalz zahlreiche Wohnungen durchsucht.

Das Symbol der Rockergruppe «Bandidos», ein Mexikaner mit Machete und Pistole. Foto: dpa

Die Beamten hätten in Koblenz, Neuwied und Orten im Rhein-Lahn-Kreis sowie dem Kreis Mayen-Koblenz Wohnungen von Mitgliedern des "Bandidos MC Chapter Aachen" und dessen Unterstützern unter die Lupe genommen, berichtete das Innenministerium Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in Düsseldorf. Insgesamt waren bei der Aktion mehr als 600 Polizeibeamte in NRW und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Dabei seien das Vermögen und Symbole des Vereins beschlagnahmt worden.

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) verbot die Gruppierung in Aachen und fünf ihrer Unterstützerclubs. "Die Bandidos haben sich abgeschottet, eigene Regeln aufgestellt und sich bewusst gegen die Grundwerte unserer Gesellschaft gestellt", teilte Jäger mit. "Ihre Welt besteht aus Bedrohung, Gewalt, Waffen und Selbstjustiz." Die in Aachen verbotene Rockergruppe habe ihre kriminelle Vormachtstellung ausbauen wollen.

Die vier großen Rockerclubs Hells Angels, Bandidos, Outlaws und Gremium MC haben nach früheren Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) auch in diesem Bundesland Außenstellen. Sie schotteten sich nach außen ab und folgten einem eigenen Werte- und Normensystem. Die Orte und die Mitglieder der relevanten Gruppen sind der Polizei laut Lewentz weitestgehend bekannt.