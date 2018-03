«ringwerk»: Deutlich weniger Besucher erwartet

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Nürburgring-Gesellschafter haben ihre Erwartungen an die Besucherzahl beim neuen Freizeitpark «ringwerk» an der Rennstrecke in der Eifel massiv nach unten korrigiert. Während früher von 2010 an mehr als 400 000 Gäste pro Jahr erwartet wurden, rechnet die Nürburgring GmbH nun mit weniger als der Hälfte, nämlich mit 170 000. Das sagte Wirtschaftsminister Hendrik Hering (SPD) in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa. Er berief sich auf eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, in der die Erwartungen «auf ein realistisches Maß reduziert» worden seien. Das «ringwerk» ist ein Teil des neuen Freizeit- und Businesszentrums, das für mehr als 300 Millionen Euro an der Rennstrecke entstanden ist.