Ring-Pleite: Becks SPD stürzt ab

Trotz der Insolvenz des Nürburgrings ist die Mehrheit der rheinland-pfälzischen Bürger der Ansicht, dass Ministerpräsident Kurt Beck im Amt bleiben sollte. Foto: DPA

Rheinland-Pfalz. Die SPD erhält die Quittung für die Pleite am Nürburgring und stürzt in der Wählergunst regelrecht ab. Laut der jüngsten, repräsentativen PoliTrend-Umfrage erreichen die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten nur noch 31 Prozent. Damit haben sie seit Mai dieses Jahres satte 5 Prozentpunkte eingebüßt. Für die SPD ist das der niedrigste Wert seit der ersten PoliTrend-Erhebung im Dezember 1996.

Auch Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) musste bei der Umfrage im Auftrag des SWR-Magazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ kräftig Federn lassen. Nur noch 47 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden. Das sind 10 Prozentpunkte weniger als im Mai 2012. Unzufrieden mit Becks Regierungsführung sind ebenfalls 47 Prozent der Befragten. CDU-Oppositionsführerin Julia Klöckner kann in den Sympathiewerten indes 3 Punkte zulegen – und erreicht 43 Prozent.

Mehrheit gegen Rücktritt

Zugleich spricht sich eine Mehrheit der Rheinland-Pfälzer gegen einen Rücktritt des Ministerpräsidenten und SPD-Parteichefs aufgrund des Fiaskos an dem Eifelkurs aus. 36 Prozent wollen, dass Beck den Hut nimmt. 56 Prozent möchten ihn weiter an der Spitze der Staatskanzlei sehen. In der Frage der Beck-Nachfolge gibt es weiter keinen klaren Favoriten. Fraktionschef Hendrik Hering (SPD) führt mit 22 Prozent. Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD) erreicht 21 Prozent. Innenminister Roger Lewentz (SPD) verbucht 15 Prozent für sich.

Die CDU profitiert von dem Einbruch der SPD nur leicht. Sie steigt um 1 Punkt. Damit ist sie mit 37 Prozent die stärkste politische Kraft im Land. Da aber auch die Grünen 2 Punkte zulegen – von 14 auf 16 –, hat Rot-Grün weiter eine stabile Mehrheit. Rechnerisch wäre auch Schwarz-Grün möglich. Die Piraten würden laut PoliTrend mit 5 Prozent in den Landtag einziehen. FDP und Linke blieben mit jeweils 3 Prozent draußen.

Der Politologe Ulrich Sarcinelli, Vizepräsident der Universität Koblenz-Landau, erläutert: „Während die SPD abstürzt, werden die Grünen nicht in den Strudel gezogen.“ Sarcinelli weiter: „Wirtschaftsministerin Eveline Lemke gerät nicht in Mithaftung. Offenbar haben die Rheinland-Pfälzer eine differenzierte Sicht der Ereignisse am Nürburgring.“ Markant findet der Politologe, „dass die CDU-Opposition nicht in gleicher Weise gewinnt, wie die größte Regierungspartei im Land verliert“.

Sehenden Auges in die Katastrophe

Zugleich geht die politische Aufarbeitung der Insolvenz der Nürburgring GmbH weiter, die den Steuerzahler Hunderte Millionen Euro kosten könnte. Europarechtler glauben, dass Rot-Grün sehenden Auges auf die Katastrophe zusteuerte. Ihrer Einschätzung nach hätte die Regierung spätestens nach dem Eröffnungsbeschluss der EU-Kommission wegen möglicher Beihilfeverstöße von insgesamt 486 Millionen Euro wissen müssen, dass eine Rettungsbeihilfe für die klamme Nürburgring GmbH kaum Chancen hat.

Der Würzburger Europarechtler Kyrill-A. Schwarz ist der Überzeugung: „Das Land hat hier gravierende Fehler gemacht, nicht Brüssel.“ Die Landesregierung hätte die millionenschweren Zuwendungen für den Ring bereits beim Bau des Freizeitparks mit der EU abklären müssen. „Im Eröffnungsbeschluss steht deutlich drin, dass sämtliche Sicherungen zu gering angesetzt wurden.“

Von unserem redakteur Dietmar Brück