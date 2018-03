Aus unserem Archiv

Koblenz

Schnell gefasst hat die Polizei einen Ringdieb in Koblenz. Der 36-Jährige hatte in einem Antiquitätengeschäft am Freitag einen Weißgoldring gestohlen, der einen dreistelligen Betrag wert war. Die Inhaberin des Geschäfts konnte eine genaue Beschreibung des Täters abgeben, die schließlich auf die Spur des 36-Jährigen führte. Die Polizei konnte den Verdächtigen vorläufig festnehmen, wie sie am Samstag mitteilte. Wie sich herausstellte, hatte er den Ring bereits wieder in einem Koblenzer Schmuckgeschäft zu Geld gemacht. Die Polizei konnte den Schmuck dort sicherstellen.