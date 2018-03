Ring: Keiner will einen Rechtskrieg

Die Verhandlungen am Nürburgring arten zu einer Nervenschlacht aus. Offenbar pokern Landesregierung und private Pächter wie bei Tarifverhandlungen. Ultimaten werden gesetzt – und verstreichen. Mit Abbruch der Verhandlungen wird gedroht und sich dann doch wieder zusammengerauft.

Wie geht es weiter am Nürburgring? Foto: Thomas Frey

Dabei wollen beide Seiten – durchaus glaubwürdig – einen millionenschweren Rechtskrieg abwenden. Die jüngste rote Linie, die die Regierung für die Verhandlungen gezogen hat, ist nach Informationen unserer Zeitung der 30. April. „Irgendwann reicht es einfach mal“, sagt jemand aus Regierungskreisen. Für das Plenum am Mittwoch, 2. Mai, hat die SPD-Fraktion eine aktuelle Stunde zum Nürburgring angesetzt. Soll da über eine Entscheidung debattiert werden? Großen Optimismus, was eine Einigung betrifft, verbreitet keine Seite. Doch auch letzte Fristen wurden bisher regelmäßig verlängert.

Jeder schätzt Risiko ab

Derzeit kursieren eine Menge Spekulationen und Gerüchte. Nimmt man die Schnittmenge von alldem, sind die Pächter offenbar grundsätzlich bereit, zum 31. Oktober dieses Jahres das Feld zu räumen. Allerdings nur, wenn es tatsächlich zu einem geordneten, schiedsgerichtlichen Verfahren kommt und auch eine Entschädigung gezahlt wird. Die Anwälte der (gekündigten) Pächter scheinen durchaus selbstbewusst aufzutreten, wie man hört. Es gibt Hinweise, dass sie zur Not bereit sind, es auf einen Prozess ankommen zu lassen – ohne ihn allerdings anzustreben.

Rot-Grün will einen Rechtskrieg auf jeden Fall vermeiden. Vor allem die Grünen pochen darauf, dass die politische Dauerbaustelle Nürburgring endlich geschlossen wird. Und auch die SPD möchte das leidige Negativthema endlich hinter sich lassen, um wieder Politik machen zu können, die auch wahrgenommen wird. In Fraktionssitzungen wirkt ein Großteil der Abgeordneten schon genervt, wenn die Eifel-Rennstrecke überhaupt auf der Tagesordnung steht.

Urkundsprozess schafft Klarheit

Kommt es zu einem erbitterten Rechtsstreit, ist dieser schwer zu kalkulieren. Im für das Land ungünstigsten Fall könnten die Gesellschafter der Nürburgring Automotive GmbH (NAG), Jörg Lindner und Kai Richter, bereits in einem zivilrechtlichen Urkundsprozess siegen. Damit hätten sie sofort Anspruch auf Schadensersatz, und die Räumungsklage des Landes wäre hinfällig. Man kann davon ausgehen, dass die NAG in diesem Fall entsprechende Forderungen geltend macht. Zum Hintergrund: Bei einem Urkundsprozess wird ein schneller Vollstreckungstitel erlangt, weil Ansprüche durch Urkunden belegt werden. Natürlich kann auch das Land hoffen, auf diesem Weg Recht zu bekommen. Ist das nicht möglich, könnte sich der Rechtsstreit lange hinziehen.

In einem schiedsgerichtlichen Verfahren wären indes alle strittigen Fragen wohl bis zum Herbst zu klären. Eine mögliche Hürde: Die NAG wird kaum einem sofortigen Rückzug vom Nürburgring zustimmen. Aber genau dieses Ziel wird in rot-grünen Kreisen und auch bei der Opposition immer wieder ausgegeben. Angeblich soll es in der SPD zwei Strömungen geben: eine, die den Bruch mit den Pächtern in voller Härte und Konsequenz will – und eine, die eher einen Kompromiss ansteuert.

Auf jeden Fall scheint 2012 am Nürburgring ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Jahr zu werden, wie man hört. Der Umsatz könnte sich um die 65 Millionen Euro bewegen. Die NAG wird man folglich nur schwer in die Insolvenz treiben können, was Rot-Grün bereits diskutiert hat. Es sei denn, dies ließe sich über einen Titel wegen ausstehender Pachtzahlungen erreichen, was kaum wahrscheinlich ist. Die Betreiber haben schon öfter durchblicken lassen, dass sie keinesfalls aus der laufenden Saison aussteigen. Stocken auch deswegen die Verhandlungen?

Kritisch betrachtet, gibt es noch mehr Fallstricke für das Land. Wer führt den Ring weiter, wenn die nahezu landeseigene Nürburgring GmbH (NG) sofort übernehmen muss? Der Rennsport-Experte und NAG-Geschäftsführer Karl-Josef Schmidt dürfte kaum eine Freigabe erhalten, zur NG zu wechseln. Ähnliches würde für leitende Angestellte der NAG gelten. Da stellt sich ein Personalproblem.

Hotels blieben bei Lindner-Gruppe

Schließlich wäre selbst eine Neuausschreibung nur eine Teilausschreibung. Die Hotelanlagen blieben bei der Lindner-Gruppe. Hätten die jetzigen Pächter daher Chancen, sich mit einem Betreibermodell, das Rennstrecke mit Hotel kombiniert, erneut (erfolgreich) zu bewerben? Auch über diese Variante wird man sich beim Land Gedanken machen müssen. Und da wäre noch die Formel 1: Bis zum Frühsommer dürfte die Frist ablaufen, um ein Rennen im Jahr 2013 auszuhandeln. Und ob noch einmal ein Weltmeisterschaftsrennen Zehntausende Zuschauer in die Eifel lockt, sollte der Ring 2013 nicht im Formel 1-Kalender verzeichnet sein, ist fraglich.

Auf all das angesprochen, wollte sich am Mittwoch weder jemand auf Regierungsseite noch ein Vertreter der Pächter äußern. Wie immer hieß es: „Wir wahren Vertraulichkeit.“ NAG-Sprecher Karl-Heinz Steinkühler wollte die genannten Sachverhalte aber auch nicht dementieren.

Von unserem Redakteur Dietmar Brück