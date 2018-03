Ring: Insolvenzverwalter glaubt an die Zukunft des Eifel-Mythos

Die Kündigung des Pachtvertrages mit der Nürburgring Automotive GmbH haben die Insolvenzverwalter am Nürburgring als vorrangiges Ziel ihrer Arbeit erklärt. Am Mittwoch stellten Insolvenzsachwalter Jens Lieser und der neue alleinige Geschäftsführer der in Insolvenz befindlichen Nürburgring GmbH, der Trierer Rechtsanwalt Thomas Schmidt, ihre Arbeit und ihre Ziele im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Insolvenzverwalter Jens Lieser. Foto: Andreas Wetzlar

„Wir suchen die wirtschaftlichsten Lösungen, die politische Aufarbeitung ist nicht unsere Aufgabe“, machten beide klar. Optimismus verbreiteten die beiden Insolvenzexperten was die Zukunft des Nürburgrings angeht: Wir glauben an die Zukunft des Rings und an eine ganzheitliche Lösung für Ring und Region. Schmidt und Lieser wollen alles tun, um die Großveranstaltungen am Ring zu halten. Das gelte auch für die Formel 1. „Wir wissen, dass wir dabei unter enormem Zeitdruck stehen.“

Was den Verkauf von Immobilien am Nürburgring geht, machten Schmidt und Lieser klar, dass es nur um ganzheitliche Lösungen gehen kann. „Rosinenpickerei, also nur die Nordschleife kaufen und eine Privatrennstrecke daraus machen, wird es unter unserer Führung nicht geben.“ Gleichwohl gehen die Insolvenzbeauftragten davon aus, dass man weltweit nach Investoren für den Ring suchen wird. Dass das Land auch weiterhin eine dominante Rolle am Ring einnehmen wird, sehen Schmidt/Lieser allerdings skeptisch: Ob es eine EU-konforme Lösung gibt, scheint mir zumindest zweifelhaft", so Schmidt.