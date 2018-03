Rhein-Mosel-Halle: Eröffnung am 26. September

1 von 25

Jetzt ist es raus – endlich: Am Mittwoch, 26. September, wird die Rhein-Mosel-Halle feierlich eröffnet. Damit geht eine 30-monatige Umbauzeit zu Ende, in der rund 33 Millionen Euro verbaut wurden. Immer wieder musste das Fertigstellungsdatum verschoben werden, zuletzt hatte Architekt Alexander von Canal noch den 1. September genannt. Am Freitag hat die Stadt Koblenz nun das nochmals verschobene Eröffnungsdatum bekannt gegeben und erstmals das völlig neu gestaltete Innere der Halle präsentiert. Vom 28. bis zum 30. September soll ein großes Bürgerfest steigen – mit dem ersten Sinfoniekonzert des Musik-Instituts am 28. September als Auftakt.

Foto: Sascha Ditscher