Rheinland-Pfalz Open Air mit Nena und Culcha Candela

Aus unserem Archiv

Mainz

Zum RPR1.-Rheinland-Pfalz Open Air werden am 11. August Popsängerin Nena und die Hip-Hop-Band Culcha Candela das Mainzer Regierungsviertel rocken. Auf der Bühne stehen auch die Band Jupiter Jones, das Elektropopduo Glasperlenspiel und der Popsänger Johannes Oerding, wie der Radiosender RPR1. am Donnerstag in Mainz ankündigte.