Rheinland-Pfalz fürchtet 220 Millionen Euro Steuerausfälle

Rheinland-Pfalz warnt angesichts der schwarz-gelben Pläne für Steuererleichterungen vor drastischen Ausfällen.

"Eine Steuersenkung, wie sie die Bundesregierung plant, wäre für Rheinland-Pfalz ein schwerer Schlag ins Kontor", sagte Finanzminister Carsten Kühl (SPD) in Mainz. Eine Entlastung bei der Einkommensteuer um zehn Milliarden Euro würde allein in Rheinland-Pfalz Ausfälle von geschätzt 220 Millionen Euro verursachen. Den Kommunen im Land drohten 75 Millionen Euro Ausfälle.

Der Finanzminister des rot-grün regierten Landes befürchtet, dass dann Sparmaßnahmen etwa bei Bildung oder Sicherheit nötig werden: "Das Land müsste also öffentliche Leistungen kürzen, zum Beispiel bei den Lehrern oder bei der Polizei."

Ohnehin müsse das Land pro Jahr 220 Millionen Euro einsparen, was an vielen Stellen schmerzhaft sei, sagte Kühl. "Die geplante Steuersenkung würde den Sparzwang dramatisch verschärfen und uns mit einem Schlag um ein ganzes Jahr zurückwerfen." Die Bundesregierung wisse nicht, was sie anrichte.

Die Bundesregierung will noch vor der Sommerpause eine Steuersenkung von bis zu zehn Milliarden Euro beschließen. Die Union prüft auch eine Entlastung der Bürger bei Sozialabgaben.