Rheinland-Pfalz besetzt 20 Stellen in Gefängnissen wieder

Aus unserem Archiv

Mainz

Mitten in der Debatte über die Personalsituation in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen will die Regierung 20 bisher nicht besetzte Stellen wiederbesetzen. „Die hierfür erforderlichen Mittel werden dem Ministerium der Justiz im Rahmen des Haushaltsvollzugs zur Verfügung gestellt“, teilte das Justizressort am Montag in Mainz mit. Für die Finanzierung werde kein Nachtragshaushalt erforderlich.