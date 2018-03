Rheinland-pfälzischer Landtag startet Live-Übertragung

Der rheinland-pfälzische Landtag überträgt seine Plenarsitzungen künftig live im Internet. Quer durch die Fraktionen hatten sich in den vergangenen Monaten Parlamentarier für das Angebot angesprochen.

Sitzungen können jetzt auch online verfolgt werden.

Foto: F. von Erichsen/Archiv – DPA

Die Grünen-Fraktion begrüßte den Start des Internet-Live-Streams in einer Presseerklärung. Damit werde die parlamentarische Arbeit transparent für die Bevölkerung, die sich dann unabhängig eine Meinung bilden könne.

Der Stream hat mit dem Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch Premiere (14 Uhr) und ist auf den Seiten des Landtags zu finden. In anderen Bundesländern gibt es ein solches Internetangebot schon länger. Bereits 2009 hatte der Landtag per Pressemitteilung über neue Wege informiert: Im November 2009 war dann eine Sitzung des Petitionsausschusses "Digitale Lebenswelt – Verantwortung im Netz" im Internet zu verfolgen. Zum Teil hatte es Unvreständnis darüber gegeben, warum dieses Angebot nun für die Landtagssitzungen so lange auf sich warten lassen sollte.

Wer sich am Mittwoch zuschaltet, wird der Tagesordnung zufolge die von der SPD beantragte Aktuelle Stunde zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zum Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen erleben. Die Grünen haben eine Aktuelle Stunde zur Kürzung der Solarförderung beantragt.