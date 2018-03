Rheinland-Pfälzer ist jetzt Chef der NPD-Jugend: Christian Häger führt „Junge Nationalisten“

Er war Chef des Braunen Hauses in Bad Neuenahr-Ahrweiler und ein Hauptangeklagter im Koblenzer Neonaziprozess, der bundesweit Furore machte: Jetzt ist Christian Häger (33) Bundesvorsitzender der Nachwuchsorganisation der NPD. Sie nennt sich unter seiner Führung nicht mehr „Junge Nationaldemokraten“, sondern „Junge Nationalisten“. Und sie feiert den Tag seiner Wahl als einen „historischen Tag“ ihrer Geschichte. Hägers Wandlung zum NPD-Aktivisten ist bemerkenswert: Noch 2012 ließ er unserer Zeitung durch seinen Anwalt mitteilen, es sei „kreditgefährdend und ehrenrührig“, als NPD-Funktionär bezeichnet zu werden.

Christian Häger führt den Nachwuchs der NPD.

Foto: Archiv Vollrath

Häger gründete einst in Bad Neuenahr-Ahrweiler in einem cappuccinofarbenen Einfamilienhaus eine Wohngemeinschaft. Das sogenannte Braune Haus wurde zur Zentrale der Ultranationalisten des Aktionsbüros Mittelrhein. Aber: Mitte März 2012 war Schluss. Die Polizei stürmte das Haus, ebenso weitere Häuser in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern. Häger wurde festgenommen, saß mit einigen seiner Mitstreiter fast 22 Monate in Untersuchungshaft.

2012 begann am Landgericht Koblenz der Mammutprozess um das Aktionsbüro: 26 Angeklagte, 52 Anwälte, 926 Seiten Anklage. Der Prozess dauerte 337 Verhandlungstage und kostete rund 20 Millionen Euro Steuergeld. 2017 wurde er wegen „überlanger Verfahrensdauer“ abgebrochen – ohne Urteil. Doch inzwischen entschied das Oberlandesgericht Koblenz: Er muss von Neuem beginnen. Wann ist noch unklar.

Seit Häger in Freiheit ist, kämpft er weiter für die rechtsradikale Sache: 2014 marschierte er auf einer Demo durch Aachen, einige Teilnehmer riefen: „Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!“ 2017 gedachte er auf einer Demo in Berlin dem Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß. Seit Mitte Januar verfolgt er in Koblenz den Prozess gegen drei Neonazis, die einen Szeneaussteiger fast totgeprügelt haben sollen.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner