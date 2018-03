Rhein in Flammen: Viel Blau-Licht, wenig Polizeieinsätze

Rhein in Flammen und das Koblenzer Sommerfest waren am Samstag überwiegend ein fröhliches Fest. Die Polizei meldete zunächst vergleichsweise wenig Einsätze.

Tausende Besucher haben neun große Feuerwerke und bengalische Feuer von Spay bis Koblenz bestaunen dürfen. Sie säumten die Rheinufer oder sahen sich am Samstag das Abschlussfeuerwerk, das von der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein gezündet wurde, auf einem der 70 Schiffe an.

Und dazu sahen sie blau: Blaue Flammenstäbe waren verkauft worden, um eines der größten Feuerwerksspektakel Europas zumindest zum Teil mitzufinanzieren – und die Leuchtstäbe schafften auch eine neue Atmosphäre am Ufer. Der Schiffskorso wurde von den Lichtern winkender Menschen empfangen. Dieses von Biggi Hoernchen verbreitete Video zeigt das eindrucksvoll:

Mehr als 125.000 Menschen waren von den Veranstaltern erwartet worden – und das Wetter trug seinen Teil dazu bei, dass die Schätzung sich erfüllte. Dabei blieb es vergleichsweise friedlich. Auseinandersetzungen angesichts Besuchermassen und Alkohols bleiben nicht aus, hieß es in einer ersten Reaktion in der Nacht. Gravierende Zwischenfälle waren aber zunächst in Koblenz nicht bekannt geworden. Die Lahnsteiner Polizei lobte sogar: Trotz des hohen Besucheraufkommens war kein deutlicher Anstieg an Polizeieinsätzen zu verzeichnen. Auch durch den An- und Abreiseverkehr kam es nicht zu größeren Beeinträchtigungen. Den üblichen und offenbar unvermeidlichen Stau nach dem Feuerwerk sind die meisten Besucher auch inzwischen gewohnt.

Das dreitätige Koblenzer Sommerfest im Rahmen von Rhein in Flammen steht unter dem Motto "Auf zu neuen Ufern" und sollte mehr Gäste und vor allem mehr junge Leute als bisher begeistern. Rund um das Deutsche Eck sowie an den Ufern von Rhein und Mosel in Koblenz sorgten zahlreiche Musiker und DJs auf der Bühne für Unterhaltung. Die Koblenz-Touristik sprach von rund 130 000 Besuchern bis Samstagabend nur beim Stadtfest. Die Veranstalter erwarten insgesamt bis zu 200 000 Gäste. Nach 57 Jahren will "Rhein in Flammen" mit einem neuen Konzept mehr Besucher anlocken. Deshalb wurde das Landprogramm von einem auf drei Tage verlängert.