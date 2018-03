Rennen am Ring 2013 noch nicht sicher – Tiefrote Bilanzen

Der ADAC hat noch keine Sicherheit darüber, ob er am heutigen Dienstag die Renntermine am Nürburgring für den internationalen Kalender beim Dachverband FIA anmelden kann. Das sagte der für die Verhandlungen zuständige Kölner Anwalt Henning Meyersrenken unserer Zeitung.

Das ADAC 24-Stunden-Rennen – eine Traditionsveranstaltung am Nürburgring. Foto: Jan Lindner

Er hatte noch keinen Kontakt zum Sanierungsgeschäftsführer der insolventen Nürburgring GmbH, Thomas B. Schmidt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagte dessen Sprecher Pietro Nuvoloni.

Will er noch helfen, den Nürburgring zu retten?: Bernie Ecclestone.

Foto: V. Xhemaj/Archiv – DPA

Nach den ADAC-Plänen soll das 24-Stunden-Rennen vom 17. bis 20 Mai laufen, der Truck-Grand-Prix vom 12. bis 14. Juli. Mit dem Truck-Grand-Prix könnte der ADAC auf den Hockenheimring ausweichen, mit dem Eifel-Rennen (14. bis 16. Juni) nach Belgien. Nur fürs 24-Stunden-Rennen ist kaum eine Alternative zu finden, heißt es in dem Klub, der am Ring festhalten will.

Vorerst nur Spekulation: Rückzug Ecclestones vom Nürburgring

Auch die Zukunft des Formel-1-Rennens 2013 bleibt unklar. Spekulationen von „Autor Motor und Sport“, wonach sich Formel-1-Boss Bernie Ecclestone bereits entschieden hat, von der Eifel nach Hockenheim auszuweichen, ließen sich nicht erhärten.

Insolvenz kam nicht urplötzlich – tiefrote Bilanzen

Die Insolvenz am Nürburgring kam Mitte Juli nicht urplötzlich. Interne Dokumente, die unserer Zeitung vorliegen, belegen, dass die Pleite schon lange in tiefroten Bilanzen lauerte. Derweil geht der Streit wegen des 330-Millionen-Kredits bei der Investitions- und Strukturbank (ISB) weiter, den das Land ablösen will, weil die Nürburgring GmbH pleite ist. Die FDP hält bereits eine Insolvenz der landeseigenen Förderbank für möglich. Dem widerspricht die rot-grüne Landesregierung energisch.