Rekord-Sommer: Schicken Sie uns Ihre Fotos aus der Region

Kein Ende des Sommers in Sicht – im Gegenteil: Am Dienstag ist ein neuer Hitzerekord möglich. Wir suchen die schönsten Sommer-Impressionen aus der Region. Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Willkommene Abwechslung: der Sprung ins kühle Nass. Foto: dpa

Der Sommer bleibt heiß und gut für Rekorde. Ausgerechnet „Juli“ heißt das Tief, das zum Ende des Monats mit dem gleichen Namen noch einmal subtropische Luft nach Mitteleuropa bringt. Der Dienstag könnte sogar der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hält Temperaturen von bis zu 39 Grad für möglich. Aktuell liegt der Rekord für 2018 bei 38,0 Grad – so heiß war es nach DWD-Angaben am 26. Juli in Duisburg-Baerl.

Mensch und Tier macht die Hitze zu schaffen. Foto: dpa

Wie schafft man es da, einen kühlen Kopf zu bewahren? Schicken Sie uns Ihre Sommer-Fotos, aufgenommen am Dienstag in der Region, per E-Mail an online@rhein-zeitung.net. Ganz wichtig: Wo wurde das Bild aufgenommen? Die schönsten Bilder werden in der Zeitung veröffentlicht...