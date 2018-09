Spenderorgane retten Leben. Das ist wohl der Hauptgrund, warum 80 Prozent der Deutschen der Organspende prinzipiell positiv gegenüberstehen. Aber im Falle eines Falles selbst spenden? Das tun in Deutschland viel zu wenige Menschen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte deshalb gefordert, dass jeder zum Organspender wird, der nicht ausdrücklich widerspricht. Die Debatte darüber war in den vergangenen Wochen groß – und kam per FDP-Antrag nun auch im Landtag an.

„Es fällt uns schwer, das Spektrum der Haltungen in ein Pro und Kontra einzuordnen“, erklärte Katharina Binz für die Fraktion der Grünen und fasste mit folgendem Satz die interessanten, einfühlsamen ...

Lesezeit für diesen Artikel (487 Wörter): 2 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.