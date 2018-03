Regierungschef Beck trifft Nürburgring-Sanierungschef in Trier

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) trifft sich nach der Nürburgring-Pleite mit dem Sanierungsgeschäftsführer Thomas Schmidt. Dazu wird Beck ihn am kommenden Montag in Trier aufsuchen.

Vertrauen schaffen: Kurt Beck will sich mit allen an der Nürburgring-Rettung Beteiligten unterhalten.

«Es ist ein grundsätzlicher Termin zum Kennenlernen», sagte Schmidts Sprecher Pietro Nuvoloni am Freitag auf Anfrage. «Er spricht mit allen Beteiligten.» Es gehe darum, Vertrauen zu schaffen. Die staatliche Besitzgesellschaft an der Rennstrecke ist pleite, weil zu wenig Pacht hereinkam und die EU-Kommission Nein zu einer Landesbeihilfe sagte.

Das Festival «Rock am Ring» ist allerdings für zwei Jahre gesichert, Verhandlungen zur Formel 1 und für ADAC-Events laufen nach Angaben der Ring-Privatbetreiber. Beck hatte am Mittwoch im Landtag einen Rücktritt wegen der Pleite abgelehnt. Die CDU droht mit einem Misstrauensantrag.

Die frühere SPD-Regierung hatte vor einigen Jahren 330 Millionen Euro in einen Freizeitpark an der Rennstrecke gesteckt. Eine Privatfinanzierung scheiterte. An den Ring kommen viel weniger Besucher als erwartet. Das Land muss 254 Millionen Euro aus dem Haushalt nehmen, um den 330-Millionen-Euro-Kredit der landeseigenen Förderbank ISB teilweise abzulösen.

