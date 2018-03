Regiert der Kontrollverlust? Eine Debatte über die Bedeutung des Parlaments

Es dürfte eine denkwürdige Nacht gewesen sein, damals, im Juni 2012. Mitten in der Schuldenkrise sollten Spanien und Italien einen erleichterten Zugriff auf den Euro-Rettungstopf bekommen, sollte der Hilfsfonds ESM zur Dauereinrichtung werden.

Bis morgens um 4 Uhr hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel verhandelt. Schnellere Auszahlung, weniger Auflagen – auf diese kurze Formel ließen sich ihre Beschlüsse bringen. Schon am Nachmittag desselben Tages sollte der Bundestag dem zustimmen – und tat es auch mit der großen Mehrheit der Stimmen von CDU/CSU, FDP, SPD und Grünen. Es ging um Milliarden – und doch dürften sich nur wenige der damals 620 Bundestagsabgeordneten ernsthaft in die Beschlüsse eingelesen haben. Das Parlament, würden Kritiker später sagen, kam seiner Aufgabe der Kontrolle nicht nach. Dabei soll diese doch das Herzstück von Demokratie und Gewaltenteilung sein.

War das nur ein Beispiel von vielen? Und steckt die parlamentarische Kontrolle deshalb in der Krise? Dieser Frage gingen die Teilnehmer der jüngsten Bitburger Gespräche, einer Veranstaltungsreihe der Trierer Gesellschaft für Rechtspolitik und der Uni Trier, nach. Und die Diagnose der Diskutanten aus Politik, Wissenschaft und Justiz fiel recht eindeutig aus: Die Fälle, in denen dem deutschen Parlament die Kontrolle – wie beim Euro-Rettungsfonds – entgleitet, mindestens aber schwer fällt, mehren sich.

Für Utz Schliesky, Direktor des schleswig-holsteinischen Landtages und Professor an der Universität Kiel, steht fest: „Die Fundamente bröckeln.“ Das Umfeld, in dem Parlamente heute Entscheidungen zu treffen haben, hat sich seiner Ansicht nach komplett verändert. Europäisierung und Internationalisierung führen demnach zum Kontrollverlust beim Bundestag und noch mehr bei den Landesparlamenten. Den Abgeordneten dort fehle zudem häufig das Fachwissen, dem bescheiden ausgestatteten Bundestag beispielsweise stehe der riesige Ministerialapparat entgegen. „Ohne Beteiligung am Wissen der Bundesregierung kann das Parlament sein Kontrollrecht aber nicht wirksam ausüben“, analysierte Schliesky.

Wie sehr die Digitalisierung die parlamentarische Kontrolle herausfordert, hob Prof. Gerrit Hornung, Experte für IT-Recht an der Uni Kassel, hervor. Der in seinen Abläufen noch immer recht behäbige politische Apparat sehe sich mit immer schnelleren technischen Entwicklungen konfrontiert. „Die Medien- und Technikkompetenz der Kontrolleure darf da nicht kleiner sein als die der Kontrollierten“, sagte Hornung und spielte dabei auch auf internationale Giganten wie Google oder Facebook an, denen mit nationalem Recht kaum noch beizukommen ist. Technisch informiert zu sein, werde für die Parlamentarier immer wichtiger, sagte Hornung: „Wer nicht versteht, trifft nicht die richtigen Entscheidungen.“ Allerdings habe dieses Verständnis auch Grenzen. Denn, so fragte Hornung, wie soll ein Politiker technische Entwicklungen nachvollziehen und damit kontrollieren können, wenn zum Beispiel bei selbstlernenden Systemen nicht einmal der Entwickler genau weiß, wie sie in Zukunft arbeiten?

Einen ganz anderen Aspekt der Digitalisierung griff der Politikwissenschaftler und Vorsitzende der Stiftung Wissenschaft und Demokratie, Prof. Joachim Krause, auf: das Entstehen einer Art Gegenöffentlichkeit im Netz.

Politische Debatten, so seine Beobachtung, finden immer seltener in den Parlamenten und immer häufiger in den großen Massenmedien, vor allen Dingen in Talkshows, statt. Medienwirksamkeit sei vielen Politikern inzwischen wichtiger als das, was ihr Souverän, also die Bevölkerung, von ihnen denke und erwarte. Die Folge aus Krauses Sicht: Teile der Bevölkerung fühlen sich weder von der Politik noch von den Massenmedien verstanden. Sie lehnen beide Systeme ab und suchen einen Gegenpol. In (geschlossenen) Gruppen sozialer Medien finden sie diesen auch, letztlich sei diese Gegenöffentlichkeit – in Gestalt der AfD – auch wieder in die Parlamente geschwappt.

„Die Kontrolle der Regierung durch die Parlamente zu verbessern, ist deshalb vielleicht gar nicht das Problem“, befand Krause. „Die Frage, die man eigentlich stellen muss, lautet: Kontrolliert das Parlament eigentlich noch den politischen Prozess?“ Er forderte deshalb, Parlamente wieder zu zentralen Orten politischer Debatten zu machen, in denen Argumente ausgetauscht und Interessen zum Ausgleich gebracht werden.

Bei den Teilnehmern der Bitburger Gespräche rannte er damit offene Türen ein. Der frühere saarländische Ministerpräsident und heutige Richter am Bundesverfassungsgericht, Peter Müller, riet den Parteien, Streit nicht nur hinter verschlossenen Türen in den Fraktionssitzungen auszutragen, sondern ihn auch mal mit ins Plenum zu nehmen.

„Hätten wir Generaldebatten im Bundestag gehabt über die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise, die Digitalisierung oder die Energiewende, ich glaube, es wäre besseres Recht gesetzt worden, und diese wichtigen Politikbereiche wären auf mehr Akzeptanz in der Bevölkerung gestoßen“, sagte auch Gregor Kirchhof, Professor für öffentliches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht an der Universität Augsburg. Und Schliesky schließlich empfahl den Parlamenten eine „Münchhausen-Rettung“: Sie müssten sich schon am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

