Red Bull Flugtag in Mainz: 40 Teams bereit zum Flug ihres Lebens

In die Flugkiste und ab ins Wasser: Darum geht's beim Red Bull Flugtag in Mainz. Foto: Red Bull Flugtag

Mainz – Sombrero, Formel-1-Bolide, Freiheitsstatue, Laptop, Affe, Piratenschiff, Meenzer Handkäs: Am 28. Mai verleiht der Red Bull Flugtag 40 Hobby- und Bruchpiloten aus ganz Deutschland mit ihren kreativen Flugobjekten Flügel.

Dann wird der Zollhafen Mainz zum spektakulären Landeplatz für die witzigsten Fluggeräte und ihre tollkühnen Piloten. Über 60.000 Zuschauer werden erwartet, wenn am Pfingstmontag 40 Hobbypiloten aus ganz Deutschland die Starterlaubnis für den siebten Red Bull Flugtag in Deutschland erhalten.

Die Organisatoren hatte im Vorfeld die Qual der Wahl: Über tausend waghalsig-schräge Pilotenbewerber stellten sich und ihre Ideen der Jury mit dem flugbegeisterten Rapper Smudo und dem Online-Voting der Fans.

Die Aufgabe: Von einer sechs Meter hohen Rampe, die derzeit inmitten des Zollhafens aufgebaut wird, geht's in eigenwilligen Flugobjekten und mit möglichst originellen Showeinlagen ins Wasser. Was den Spaß für die Zuschauer ausmacht: Jeder Flug wird zum Sturzflug, jeder Pilot zum Bruch-Piloten – und ohne Selbstironie läuft gar nichts.

Viele Lokalmatadoren am Start

Das Salz in der Suppe sind in Mainz die vielen Lokalmatadore: Unter Namen wie „Bob Boys Mainz“ (die die Mainzer Rhein-Zeitung mit besonders viel Interesse verfolgt hat), „Bull Runnings“, „Holzi’s mit Flügel“, „Mainzer Delta Flyer“ und „Worscht 5“, „Flugkompensatoren“ und „Meenzer Handkäsmafia“ treten sie an. Auch von der hessischen Rheinseite sind einige Teams am Start, darunter „Team Togo“, „Die Rückkehr der Teichfighter“ und „Rak Bull“ aus Wiesbaden, „Flying Rollator“ aus Ginsheim oder „Crazy Skywalker“ aus Hochheim am Main.

Neben der Hauptattraktion "Verrückte in ihren fliegenden Kisten" versprechen die Veranstalter umfangreiches Rahmenprogramm: Eine Drachenflugshow, ein Fallschirmformationssprung und eine Modellflugshow wärmen das Publikum vor dem Start für die Jungfernflüge vor. Dazu kommen Freestyle-Soccer und Kabaretteinlagen.