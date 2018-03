Rauchen auf dem Schulgelände: Schüler muss Bußgeld zahlen

Rauchen ist nicht nur schlecht für die Gesundheit, manchmal kann es für notorische Raucher auch teuer werden und bis vors Gericht führen. Das musste ein 18-jähriger Schüler aus Bad Kreuznach erleben, der immer wieder beim Rauchen auf dem Schulgelände der Realschule plus in Langenlonsheim ertappt wurde.

Er konnte in der Schule von seinen Kippen nicht lassen – bis es rauchte und die Schule ihn anzeigte. Das daraufhin verhängte Bußgeld muss der Schüler zahlen, entschied das Anmtsgericht. Foto: dpa (Symbolbild)

Irgendwann wurde es der Schule zu bunt, sie zeigte den uneinsichtigen Realschüler an. Folge: Ihm flatterte ein Bußgeldbescheid über 90 Euro ins Haus. Mitsamt der Kosten summierte es sich auf 117 Euro. Das wollte der Schüler, der inzwischen den Abschluss in der Tasche hat, nicht auf sich sitzen lassen und er legte Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein.

Jetzt wurde vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach über den Fall verhandelt, der sich am 22. März dieses Jahres zugetragen haben soll. Richter Wolfram Obenauer machte dem jungen Mann deutlich, dass er mit dem Rauchen auf dem Schulgelände gegen Paragraf 4 des Nichtraucherschutzgesetzes verstoßen habe – „wiederholt und vorsätzlich“.

Der Schüler räumte ein, mehrfach beim Rauchen auf dem Schulgelände erwischt worden zu sein und auch bereits mehrere Strafen dafür gezahlt zu haben. An besagtem Tag habe er aber gar nicht auf dem Schulareal geraucht. „Zu der Zeit habe ich das Schulgelände zum Rauchen immer verlassen“, sagte er. Er habe sich in den Pausen meist durch den Feuerwehreingang herausgestohlen. Daher sei er nicht bereit, die Geldbuße zu zahlen, sagte der 18-Jährige. Und ergänzte: „Die Lehrer haben auch immer geraucht. Auf dem Lehrerparkplatz.“

Richter Obenauer sagte, dann müsse er den Schulleiter als Zeugen laden, um zu klären, ob der Schüler an genanntem Tag in der Schule geraucht habe oder nicht. Das wollte der Kreuznacher dann aber auch nicht. „Ich habe keine Lust auf den ganzen Stress, dass jetzt Zeugen geladen werden“, begründete er seinen Rückzieher. Dann nehme er doch lieber das Bußgeld auf sich. „Ist die Sache dann damit erledigt?“, rückversicherte sich der junge Mann, der berichtete, dass er sich gerne bei der Bundeswehr verpflichten würde.

Da der Schulabgänger die Summe nicht auf einen Schlag zahlen kann, bot ihm Richter Obenauer Ratenzahlung an. Jetzt stottert er das Bußgeld und die weiteren Kosten in 50 Euro-Raten ab.