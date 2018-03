Räuber scheitert an Bankangestelltem

Aus unserem Archiv

Harxheim

Ein 61-jähriger Bankangestellter in Harxheim (Kreis Mainz-Bingen) hat sich von der Pistole eines Räubers nicht beeindrucken lassen und kein Geld herausgerückt. Nach wiederholten Drohungen verließ der unbekannte Täter daraufhin am Montagabend unverrichteter Dinge die Volksbank, wie die Polizei am Dienstag in Mainz mitteilte. Er war kurz vor Ende der Öffnungszeit in die Filiale gekommen und hatte den Angestellten bedroht. Kunden waren nicht mehr in der Bank. Nach Aussage des Zeugen war es ein eher junger Täter, er trug schwarze Kleidung und war mit einem Schal maskiert.