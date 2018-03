Rätselhafter Baby-Tod in Siegener Klinik

Schock in der DRK-Kinderklinik in Siegen: Innerhalb von zwei Tagen sind dort drei Frühgeborene verstorben. Die Todesursachen sind unklar. In zwei Fällen ordnete die Staatsanwaltschaft deshalb eine Obduktion an. Nicht nur die renommierte Klinik auf dem Wellersberg fragt sich nun: Was ist da in den vergangenen Tagen passiert? Und muss mit weiteren Todesfällen gerechnet werden?

Siegen – Schock in der DRK-Kinderklinik in Siegen: Innerhalb von zwei Tagen sind dort drei Frühgeborene verstorben. Die Todesursachen sind unklar. In zwei Fällen ordnete die Staatsanwaltschaft deshalb eine Obduktion an. Nicht nur die renommierte Klinik auf dem Wellersberg fragt sich nun: Was ist da in den vergangenen Tagen passiert? Und muss mit weiteren Todesfällen gerechnet werden?

Polizei und Staatsanwaltschaft Siegen haben am Samstag zwei Babyleichen beschlagnahmt. In beiden Fällen ist die Todesursache unklar. Der dritte Säugling ist bereits in der Türkei beerdigt worden. Er war vor den beiden anderen gestorben.

Die Frühgeborenen vom 31. August und 1. September wurden nach Dortmund gebracht, um am Sonntag im dortigen Institut für Rechtsmedizin obduziert zu werden. „Exakte Hinweise zur genauen Todesursache sind jedoch möglicherweise erst nach noch weiteren medizinischen Untersuchungen zu erwarten“, teilte Staatsanwalt Stephan Krieger unserer Zeitung mit. Auch Polizeisprecher Georg Baum bestätigte, dass binnen weniger Tage drei Kinder mit unterschiedlichen Grunderkrankungen, aber ähnlich verlaufendem Krankheitsbild verstorben sind. Die Erkrankung habe einen solch massiven Verlauf genommen, dass man kaum noch habe eingreifen können, hieß es in einer Mitteilung des Krankenhauses.

Informiert wurden die Staatsanwaltschaft und das Gesundheitsamt des Kreis Siegen-Wittgenstein von der DRK-Kinderklinik selbst. Die Polizei stellte weitere Informationen für diesen Montag in Aussicht. Die DRK-Kinderklinik in Siegen ist auch wichtige Anlaufstelle für zahlreiche Fälle aus dem Kreis Altenkirchen. Sie hat 138 Betten. Nach Klinikangaben behandeln ihre Ärzte jährlich mehr als 6000 Patienten stationär und etwa 40 000 ambulant. Zu den 700 Mitarbeitern zählen Kinder- und Jugendärzte verschiedener Fachrichtungen, Kinderchirurgen und -anästhesisten, Psychologen, Pflegekräfte und Seelsorger.

Vor einem Jahr hatte in Mainz eine verseuchte Infusion zwei Babys das Leben gekostet. Die Quelle der bakteriellen Verunreinigung blieb jedoch unklar, das Verfahren wurde eingestellt. Ein drittes gestorbenes Baby hatte nach Mitteilungen der Staatsanwaltschaft eine Vorerkrankung gehabt, an der es gestorben sei. Der Tod der Babys hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst. Insgesamt hatten elf Kinder im August 2010 eine verkeimte Infusion bekommen. Der Tropf brachte damals einem einen Monat alten Jungen und einem neun Monate alten Mädchen den Tod. Die Bakterien waren über eine vermutlich defekte Infusionsflasche in die Lösung geraten.

Von unserem Redakteur Stefan Nitz