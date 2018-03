Prozess um verkohlte Frauenleiche terminiert

Aus unserem Archiv

Zweibrücken (dpa/lrs) – Ein halbes Jahr nach dem Fund einer verkohlten Frauenleiche in einem Wald bei Kaiserslautern soll am 17. Februar der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter beginnen. Wie das Landgericht Zweibrücken am Donnerstag mitteilte, muss sich der 33 Jahre alte Mann aus Landstuhl wegen Mordes verantworten. Er hatte nach seiner Festnahme gestanden, die 31 Jahre alte Frau am 20. August beim Nachhausekommen abgepasst und in seine Wohnung geschleppt zu haben. Dort hatte er die Frau missbraucht und dann erwürgt. Die Leiche fuhr er in einen Wald und zündete sie an. Nach dem Fund der verkohlten Leiche hatten die Ermittler zunächst im Dunkeln getappt. Erst eine Speichelprobe brachte die Polizei auf die Spur des 33- Jährigen, der im selben Haus wie das Opfer wohnte.