Problem Stickoxide: Die Luft im Land ist noch zu dreckig

Kurz vor wichtigen Gerichtsentscheidungen in Sachen Dieselfahrverboten sehen die Experten in Rheinland-Pfalz keine Entlastung in Sachen Stickoxidbelastung in den Innenstädten. Die Werte seien „konstant hoch“, die leichte Absenkung der Messwerte im Jahr 2017 „bewerten wir im Moment noch sehr vorsichtig“, sagt Michael Weißenmayer, zuständiger Leiter für Luftreinhaltung und Messsysteme beim Landesamt für Umwelt in Mainz.

Luftmess-Station Foto: dpa

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hatte kürzlich eine Senkung der Stickoxidwerte an den hoch belasteten Straßen im Land verkündet. Demnach sank der Jahresmittelwert in Mainz auf 48 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, in Ludwigshafen auf 44 und in Koblenz auf 40. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Weißenmayer relativiert: „Wir führen die Senkungen vor allem auf meteorologische Effekte zurück.“

Drei Orte gehören zu den am höchsten belasteten im Land: Koblenz, Ludwigshafen und Mainz – gerade in der dortigen Parcusstraße waren die Stickoxidwerte nun um fünf Mikrogramm gesunken. Auch hier jubeln die Experten nicht. Denn: Dazu könne eine monatelange Großbaustelle geführt haben, die den sonst starken Busverkehr reduziert hatte. „Wir können uns schon vorstellen, dass das zwei Mikrogramm Absenkung ausmachen kann, können das aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bestätigen“, sagte Weißenmayer.

An 27 Messstellen in ganz Rheinland-Pfalz erfassen die Ingenieure des Landesamtes die Werte vor allem für Feinstaub und Stickoxide. Sechs dieser Messstellen stehen in rheinland-pfälzischen Waldgebieten, die übrigen sind in Städten und Kommunen aufgestellt – sieben verkehrsnah. Dazu kommen rund 50 sogenannte Passivsammelstellen, an denen in Röhrchen Schadstoffe aus der Luft gemessen werden. In den 27 aktiven Messstellen werden alle fünf Sekunden Messwerte erhoben, aus ihnen wird ein Stundenmittelwert gebildet. Daraus entstehen dann Jahresmittelwerte.

Die Standorte seien repräsentativ und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgewählt, betonte der Präsident des Landesamts für Umwelt, Stefan Hill. „Wir glauben schon, dass wir die Highlights erwischen.“ Allerdings räumen die Messexperten ein, dass die Messhöhen zwischen 1,50 und drei Meter Höhe schwanken könne – die Luftsituation im Land könnte also im Extremfall noch schlechter sein als derzeit schon.

Das Problem der Feinstaubbelastung hingegen habe sich seit acht Jahren praktisch erledigt, sagte Weißenmayer. Der Grund: die Umrüstung der Dieselfahrzeuge mit Partikelfiltern. Doch nun machen eben jene Dieselfahrzeuge massiv Probleme bei Stickoxiden: Mainz, Ludwigshafen und Koblenz reißen den gesetzlichen Grenzwert dauerhaft. Nun droht die Europäische Union, Deutschland wegen schlechter Werte zu verklagen. Am 22. Februar entscheidet zudem das Bundesverwaltungsgericht Leipzig über mögliche Dieselfahrverbote – die drohen auch Koblenz, Mainz und Ludwigshafen. „Wir sehen ein Minderungspotenzial von 20 Mikrogramm bei den Stickoxiden – wenn wir sofort den Verkehr abstellen würden“, sagte Weißenmayer nun. Das sei keine realistische Option, sagte der Experte weiter, zeige aber die Dimension. Eine dauerhafte Senkung der Werte könne nur gelingen, indem man Autos mit Katalysatoren und Harnstoffreinigern ausstattet.

Die Städte suchen derzeit händeringend nach Maßnahmen, Dieselfahrverbote in letzter Sekunde noch zu verhindern. Am gestrigen Mittwoch trafen sich Vertreter von Kommunen erneut zum Dieselgipfel in Berlin. Als geeignet gilt etwa die Umstellung der Busflotte auf Elektroantriebe. „Das würden sie an den Messwerten sofort sehen“, sagte auch Weißenmayer. In der Mainzer Parcusstraße ließen sich damit die Stickoxidwerte um etwa zehn Mikrogramm senken. Allerdings fehlt den Kommunen für eine Umstellung auf einen Schlag das Geld. Außerdem sind gar nicht genügend E-Busse auf dem Markt.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Kirschstein