Privatsphäre geht vor: Ruhestörer können Polizei zum Narren halten

Für die Polizei ist es ein Aufreger – für die von nächtlicher Ruhestörung entnervten Bürger auch: Nach dem rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsrecht (POG) darf eine zur Hilfe gerufene Streife nicht die Wohnung betreten, um die Lärmquelle abzustellen oder zu konfiszieren, wenn der Störer damit nicht einverstanden ist. Darüber schütteln auch Polizisten in anderen Bundesländern den Kopf.

Lässt ein Ruhestörer die Polizei nachts nicht in die Wohnung, sind die frustrierten Beamten ziemlich machtlos.

Denn anders als ihre rheinland-pfälzischen Kollegen können sie sich auf entsprechende gesetzliche Vorschriften stützen, wie es beispielsweise in NRW heißt. In Rheinland-Pfalz gelten hingegen vor allem zur Nachtzeit besonders strenge Vorgaben.

Um Landesregierung und Landtag als Gesetzgeber Druck zu machen und den Beispielen anderer Länder zu folgen, hat der Polizist Markus Lacher (Germersheim) eine öffentliche Petition auf der Internetseite des Bürgerbeauftragten gestartet. Mehr als 540 Menschen haben sie bereits unterstützt. Das Anliegen landet unweigerlich im Petitionsausschuss des Landtags, der sich mit dem Problem befassen muss und eine Gesetzesinitiative starten kann.

Die derzeitige Gesetzeslage sorgt aus der Sicht von Dietrich G. Rühle, hauptamtlicher Dozent für Gefahrenabwehrrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, seit Jahrzehnten für „eine für die Ordnungskräfte unhaltbare Situation bei nächtlichen Ruhestörungen“. Darauf habe er auch schon in einem Lehrbuch hingewiesen. Es ist aus Sicht des Juristen und erfahrenen Kommunalpolitikers (FDP) bei allem Respekt vor dem grundgesetzlich geschützten Wohnbereich kaum nachvollziehbar, dass „ausgerechnet nachts“ ein rücksichtsloser Störer die Musik weiter dröhnen lassen und „die Ordnungskräfte lächerlich machen und vorführen kann“. Außer einem späteren Zwangs- oder Bußgeld hätte er „nichts, aber auch gar nichts zu befürchten“. Immerhin: Ein Bußgeld kann, so das Innenministerium, bis zu 5000 Euro kosten.

Auf das hohe Gut der geschützten Privatsphäre kann sich auch ein gut informierter Zeitgenosse berufen, wenn er mit der Musik oder dem Gegröle auf seiner Party in seinem umzäunten Garten weit nach 22 Uhr die ganze Nachbarschaft beschallt, wie Dozent Rühle erklärt. Die von Nachbarn zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten müssten sich von den Partygästen am Zaun schlimmstenfalls zum Narren halten lassen. Denn der umzäunte Garten gehört als befriedetes Besitztum auch zur Wohnung. Und in die dürfen Beamte im Land nachts nur vordringen, wenn dringende „Gefahr für Leib und Leben droht“. Die ist aber bei einmaliger Ruhestörung oft nur schwerlich zu begründen. Damit werde faktisch ein rechtsfreier Raum geschaffen, kritisiert der Verwaltungsexperte im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Innenministerium betont auf Anfrage, dass sich die rheinland-pfälzische Rechtsgrundlage eng an verfassungsrechtlichen Vorgaben orientiert. Danach seien Eingriffe ins Hausrecht nur zur „Verhütung dringender Gefahren“, zu der auch die Gesundheit gehöre, zulässig. Auch in anderen Ländern wie beispielsweise NRW gilt nach seiner Lesart, „dass bloße Belästigungen ohne Gefahr einer Gesundheitsbeeinträchtigung aus verfassungsrechtlichen Gründen keine Eingriffsbefugnis bieten“.

Der CDU-Innenexperte im Landtag, Matthias Lammert, begrüßt die Initiative des Polizeibeamten. Er kann gut verstehen, dass sich Polizisten auf dünnem rechtlichen Eis fühlen, wenn sie nachts zu Störern gerufen werden und Nachbarn Hilfe erwarten. Auch er hält die Gesetzesregelung von NRW beispielsweise für praktikabler, wonach Beamte einschreiten können, wenn zur Nachtzeit von der Wohnung Immissionen ausgehen, „die nach Art, Ausmaß oder Dauer zu einer erheblichen Belästigung der Nachbarschaft führen“.

