Preise im Saarland deutlich gestiegen

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Januar sind die Preise im Saarland im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gestiegen. Wie das Statistische Amt am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte, lagen sie nach starken Schwankungen im Energiesektor um 0,6 Prozent über dem Niveau vom Januar 2009. Dabei legten vor allem die Preise für Heizöl (4 Prozent), Benzin und Diesel (zusammen 14,5 Prozent) zu. Gas war hingegen um ein Fünftel billiger (minus 19,8 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat sind die Verbraucherpreise nach Angaben der Statistiker saisonbedingt um 0,5 Prozent gesunken. Pauschalreisen seien im Schnitt um 18,8 Prozent billiger als in der Weihnachtszeit. Zudem gebe es Preisrückgänge von 5,1 Prozent auf dem Bekleidungsmarkt. Auch im Vergleich zum Januar 2009 sind diese Preise um 3,5 Prozent niedriger.