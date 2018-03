Prävention an Rhein und Mosel: Der Hochwasserschutz hielt Fluten ab

Die meisten Anwohner von Rhein und Mosel sind mit einem blauen Auge davongekommen: Das Hochwasser sinkt wieder, bevor es wirklich dramatische Pegelstände erreicht hat. Anwohner und Kommunen arbeiten nun mit Hochdruck daran, Keller und Straßen zu reinigen. Für die Landwirte waren die überfluteten Äcker und Weideflächen bisher ebenfalls kein größeres Problem. „Die Hauptwachstumsphase steht noch bevor, und in der Landwirtschaft herrscht Winterruhe“, sagte der Sprecher des Hessischen Bauernverbands, Bernd Weber.

Für viele Koblenzer war sie ein Segen – die Hochwasserschutzmauer in Neuendorf. An Rhein und Mosel entscheidet das Umweltministerium darüber, wo und wie solche Anlagen gebaut werden können.

Foto: dpa

Die Wasserstände sinken nach Auskunft der Hochwassermeldezentren auch bei Nebenflüssen wie Lahn, Nahe und Sieg weiter. Der Deutsche Wetterdienst kündigte nur geringe Niederschläge an. Für die kommenden Tage wird daher mit weiterer Entspannung gerechnet – obwohl die Pegelstände nur langsam zurückgehen.

Trockene Keller und Füße

In manchen Städten wie etwa Koblenz sind am Dienstag nach Angaben der Feuerwehr die Stege in nicht mehr überfluteten Gebieten abgebaut worden. Dort, wo Rhein und Mosel zusammenfließen, wurde laut Feuerwehr auch der dritte Abschnitt der knapp 3,8 Kilometer langen neuen mobilen Hochwassermauer abgebaut. Sie hat gehalten – und somit Hunderten Anwohnern trockene Keller und Füße beschert.

Gebaut werden können solche Schutzeinrichtungen prinzipiell überall im Land – solange sie machbar, sinnvoll und wirtschaftlich sind. Zuständig für den Bau ist laut Gesetz das Land, vertreten durch die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD), wenn es sich um bedeutendere Gewässer erster Ordnung wie beispielsweise Rhein, Mosel und Lahn handelt. An kleineren Gewässern zweiter Ordnung wird die Aufgabe durch das Gesetz den Kreisen und kreisfreien Städten übertragen.

Nutzen-Kosten-Betrachtung

Stellt sich ein Projekt als machbar heraus, wird nach Zustimmung des Umweltministeriums eine Haushaltsunterlage erstellt, erläutert Sonja Marie Stasch, Sprecherin der SGD Nord, auf Anfrage unserer Zeitung. Hierbei wird nach einigen Vorstufen des Verfahrens unter anderem die Nutzen-Kosten-Betrachtung konkretisiert. Als Nutzen wird dabei der errechnete verhinderte Schaden gewertet. Diese Berechnung hat beispielsweise auch zu der letztlichen Höhe der Schutzmauer in Koblenz geführt. Sie ist für ein sogenanntes zehnjähriges Hochwasser ausgelegt – und hat damit das beste errechnete Kosten-Nutzen-Verhältnis.

In dieser Phase des Verfahrens wird auch der Boden im betroffenen Abschnitt auf Durchlässigkeit und Belastungen untersucht. Ist am Ende die Wirtschaftlichkeit gegeben, kann das Projekt in den Hochwasserinvestitionsplan des Landes aufgenommen werden, heißt es vonseiten der SGD Nord. Hierüber wie auch über den Zeitraum der Umsetzung des Projektes entscheidet dann wiederum das Umweltministerium. Über bereits existierende größere Hochwasserschutzanlagen an Rhein und Mosel verfügt das Land nach Auskunft der SGD Nord in Koblenz (Neuendorf/Lützel und Ehrenbreitstein), Braubach, Neuwied und Andernach sowie in Oberbillig, Trier, Kesten, Lieser, Briedel, Zell und Alf. Daneben existieren noch eine Reihe von Straßendämmen, die durch Einbau von Hochwasserschutztoren eine Schutzfunktion übernehmen.

Eine Frage, die vor allem in der Nachbarschaft solcher Hochwasserschutzanlagen auftaucht, ist, wie sich diese auf die Hochwasserstände der Region auswirken. Auch dies wird im Zulassungsverfahren genau berechnet, heißt es bei der SGD Nord. Sollten negative Folgen wie höhere Wasserstände oder die Beschleunigung von Hochwasserwellen festgestellt werden, müssen Ausgleichsmaßnahmen wie beispielsweise Rückhalteräume eingeplant werden. Laut Auskunft des Koblenzer Stadtpressesprechers Thomas Knaak steigt durch die neue Hochwasserschutzmauer zwar nun andernorts der Pegelstand. Dies aber so gering, dass es kaum messbar sei. dpa/mkn