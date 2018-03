Aus unserem Archiv

Frankenthal (dpa/lrs) – Eine Schneeballschlacht in einem Schulbus hat die Polizei im pfälzischen Frankenthal beendet. Die Busfahrerin hatte die Polizei alarmiert, weil sie sich nicht anders zu helfen wusste. Mehrere Kinder hatten sich in dem Fahrzeug eine Schneeballschlacht geliefert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten sorgten mit mahnenden Worten für Ordnung. Außerdem beauftragten sie einen älteren Schüler, während der Fahrt im Bus für Ruhe zu sorgen.