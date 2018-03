Polizei schnappt Gesuchten im Kleiderschrank

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Aus Angst vor ihrem betrunkenen und gewalttätigen Ex-Freund hat eine Frau in Saarbrücken die Polizei gerufen – und damit einen gesuchten Verbrecher den Beamten ausgeliefert. Wie die Ermittler mitteilten, übernachtete der 29 Jahre alte Mann in der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin. In der Nacht zum Montag bekam die 31-Jährige es schließlich mit der Angst zu tun und rief Hilfe. Die Polizisten fanden den Mann in einem Wandschrank unter einem «Berg» alter Kleidung. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Er ist mittlerweile hinter Gittern.