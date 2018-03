Aus unserem Archiv

Trier

In Trier hat die Polizei den richtigen Riecher gehabt: Sie kontrollierte einen Mann, der sich in der Innenstadt auffällig für parkende Autos interessierte. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er war von einem Freigang aus einer Justizvollzugsanstalt im Ruhrgebiet nicht zurückgekehrt. Jetzt soll er zurückgebracht werden, hieß es.