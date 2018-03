Polizei fasst entflohene Häftlinge

Die Männer im Alter von 23, 28 und 30 Jahren sind am Freitagnachmittag in Hanau festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach mit. Es hatte Zeugenhinweise auf die Männer gegeben, deren Flucht viel Aufsehen erregt hatte. Einer der Täter führte bei der Festnahme laut Polizei einen Schreckschussrevolver mit. Vor der Festnahme hatten sie unweit des Hanauer Hauptbahnhofs einen Golf gestohlen. An dem Auto wurden sie festgenommen – ohne Widerstand zu leisten.

Die drei Drogensüchtigen, die wegen Raubes und räuberischer Erpressung mehrjährige Haftstrafen verbüßten, waren vor knapp einer Woche über einen Notbalkon der forensischen Klinik entkommen. Automatisch wurde Alarm ausgelöst, Sicherheitspersonal stellte den Männern noch nach – doch die Dunkelheit hatte sie schon verschluckt.