Podiumsdiskussion auf Festung Ehrenbreitstein: Gema gegen alle

„Es kann nicht sein, dass ein Klubbesitzer an einem Abend mehr Geld für Klopapier ausgibt als für die Gema“, erklärt Gema-Bezirksdirektor Lorenz Schmid den Teilnehmern einer Podiumsdiskussion in der Festung Ehrenbreitstein. Zum „Kulturdialog“ hatte die Piratenpartei nach Koblenz eingeladen.

Während die einen tanzen, streiten sich Diskothekenbetreiber und Gema über den Tarif für die Musik.

Koblenz. „Es kann nicht sein, dass ein Klubbesitzer an einem Abend mehr Geld für Klopapier ausgibt als für die Gema“, erklärt Gema-Bezirksdirektor Lorenz Schmid den Teilnehmern einer Podiumsdiskussion in der Festung Ehrenbreitstein. Zum „Kulturdialog“ hatte die Piratenpartei nach Koblenz eingeladen.

Neben acht Podiumsgästen aus Politik und Musikwirtschaft sind nur wenige Zuschauer gekommen. Dafür schauen umso mehr im Internet zu, was Schmid und Co. zur Tarifreform der Gema zu sagen haben. Dort gibt es auch noch eine Aufzeichnung der Runde:

Die neue Staffelung nach Eintrittspreis und Veranstaltungsfläche soll mehr Gerechtigkeit bringen und die Künstler besser entlohnen, rechtfertigt Schmid seine Organisation. Diskothekenbetreiber Ulrich Weber, zugleich Präsident des Bundesverbandes deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe, zeigt kein Verständnis und fühlt sich in seiner Existenz bedroht: „Die Forderungen der Gema sind vollkommen realitätsfern“, sagt er.

„Natürlich gibt es auch Verlierer“, muss Schmid zugeben, er hält die Ängste der Klubbesitzer allerdings für überzogen. Nach einer Studie würden Diskotheken ihren Umsatz zu rund 80 Prozent aus der Gastronomie erwirtschaften. Die 10 Prozent, die die Gema von den Türumsätzen haben will, seien nur ein winziger Teil im Vergleich zu den restlichen Einnahmen. Es sind vor allem diese Rechnungsgrundlagen, die Weber und andere Branchenkollegen bezweifeln.

Wer glaubt, dass er durch die Regelung viel mehr als die geforderten knapp 2 Prozent vom Gesamtumsatz abgeben muss, der kann laut Schmid mit der Gema in Verhandlung treten. Dazu müsse allerdings offengelegt werden, was bei einer Veranstaltung eingenommen wird – in die Bücher schauen lassen will sich aber keiner. Als Spionage bezeichnet der Berliner Dr. Motte, Initiator der Love Parade, dies sogar.

Die große Frage scheint zu sein, was angemessen für die Musikwiedergabe ist – zwischen den Vorstellungen der Gema und der Klubbestitzer liegen allerdings Welten. Mediation hält Musiker Meik Michalke für die einzige Lösung. Den Vorschlag aus dem Publikum, sich auf Gema-freie Musik zu beschränken, hält Weber für nicht durchführbar.

Als mögliche Alternative für das Problem führt Michalke jedoch eine neue Verwertungsgesellschaft an. Er selbst gehört zur Organisation Open Music C3's, die seit einiger Zeit an einer solchen Gema-Konkurrenz arbeitet.

Sollte es eine zweite Verwertungsgesellschaft geben, dann würde die sogenannte Gema-Vermutung wegfallen, bei der davon ausgegangen wird, dass bei einer Veranstaltung Gema-pflichtige Musik gespielt wird, solange nicht das Gegenteil bewiesen werden kann. Die stichprobenartige Feststellung, welche Musik gespielt wird und welche Künstler davon abhängend schließlich Geld aus dem „Gema-Topf“ abbekommen, erhitzt auch an diesem Abend die Gemüter der Diskussionsteilnehmer. Der Discjockey Dr. Motte, der Mitglied im Verein zur Pflege der Klubkultur elektronischer Musik ist, versteht nicht, warum man nicht genau nach Titel abrechnet. „Mittlerweile benutzen doch alle Laptops – da kann jedes Kind nachverfolgen, welche Musik gespielt wurde.“ Schmid weist auf fehlende Technik und den hohen Aufwand beim Datensammeln hin, den ein solches System erfordern würde.

Von unserer Reporterin Christina Nover