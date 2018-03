"Pizzeria-Mord" von Kroppach: Anklage gegen 21-jährigen Stiefsohn erhoben

Aus unserem Archiv

Koblenz/Kroppach (WW) – Die Staatsanwaltschaft Koblenz ist davon überzeugt, dass ein 21-jähriger Deutscher am 22. Januar 2012 seinen Stiefvater, einen 32-jährigen Inder, ermordet hat. Das Opfer wurde in seiner Pizzeria in Kroppach im Westerwald frühmorgens mit 31 Messerstichen getötet.