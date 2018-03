Pirmasens schränkt Winterdienst ein

Aus unserem Archiv

Pirmasens

Wegen knapper Salzvorräte schränkt nun auch die Stadt Pirmasens den Winterdienst ein. Vorerst sollen nur noch die verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen in der Stadt mit Salz bestreut werden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Auf den restlichen Straßen werde nur noch der Schnee weggeschoben. Bisher hätten teilweise bis zu 150 Tonnen Salz an einem einzigen Tag gestreut werden müssen. Die Stadt bekomme derzeit wegen eines Lieferengpasses nur noch vereinzelte Salzlieferungen in der Woche, «jedoch nicht mehr die Mengen, die benötigt werden, um den bisher gewohnten Standard halten zu können», hieß es.