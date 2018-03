Pflege: Rheinland-Pfalz kämpft mit dem Fachkräftemangel

Mehr Pflegebedürftige – aber nicht genug Pflegefachkräfte. In rheinland-pfälzischen Heimen und auf den Sozialstationen fehlt Personal. Der Ausblick ist auch nicht gerade rosig.

Demografiewechsel erzeugt Pflegenotstand. Archivbild: Angelika Warmuth Foto: DPA

Mainz – In rheinland-pfälzischen Heimen und Sozialdiensten fehlen viele Pflegekräfte. Die Einrichtungen befürchten, dass es künftig noch schwerer sein wird, offene Stellen zu besetzen. Das ergab eine Umfrage. Nach Einschätzung des Sozialministeriums ist die pflegerische Versorgung der Menschen im Land zwar gesichert. Allerdings hätten Studien ergeben, dass der Fachkräftebedarf schon jetzt steigt und auch in Zukunft noch zunehmen wird.

"Angesichts einer wachsenden Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen wird auch der Bedarf an professionellen Pflegekräften steigen", erklärte eine Ministeriumssprecherin in MAINZ. Gleichzeitig gebe es aufgrund sinkender Geburtenzahlen immer weniger junge Menschen, die für einen Pflegeberuf infrage kämen. Die Auswirkungen des demografischen Wandels werde in kaum einer anderen Branche zu so gewaltigen Veränderungen führen wie in der Pflegebranche, hieß es beim Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rheinland in KOBLENZ.

Laut Pflegestatistik gab es in Rheinland-Pfalz am 15. Dezember 2009 rund 37 650 Plätze allein in stationären Pflegeeinrichtungen, wie das Sozialministerium mitteilte. Jüngere Zahlen lägen nicht vor. Da pflegebedürftige Menschen am liebsten in der eigenen Wohnung leben und gepflegt werden, sei jedoch die Zahl der ambulanten Pflege- und Unterstützungsangebote entscheidend. "Je besser das ambulante Angebot ist, desto geringer ist die Nachfrage nach stationären Plätze. Und daran arbeiten wir", erklärte die Sprecherin.

Das Land steuere gegen den Fachkräfteengpass an, indem unter anderem Ausbildungskapazitäten erhöht werden. Zusätzlich sollen mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln gewonnen und die Arbeitsplätze attraktiver werden. Im Land sei es gelungen, die Zahl der Auszubildenden seit 2004 kontinuierlich zu steigern, hieß es aus dem Ministerium. Ein erneuter Appell, die Zahl der Ausbildungsplätze noch im Schuljahr 2011/12 zu erhöhen, habe für einige Bereiche Früchte getragen: In der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sei die Zahl um 30 Prozent, in der Altenpflege um 15 Prozent gestiegen. In der Gesundheits- und Krankenpflege verzeichnete das Land allerdings einen leichten Rückgang.

In den 52 Pflegeeinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rheinland-Pfalz fehlen derzeit 150 Pflegefachkräfte, wie der Landesgeschäftsführer Norbert Albrecht in MAINZ erklärte. Dies betreffe Sozialstationen sowie die ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege. Der Mangel sei regional sehr unterschiedlich und besonders groß in TRIER und der Eifelregion. "Dort gibt es eine starke Konkurrenz durch die Abwanderung von Arbeitskräften nach Luxemburg, wo mehr gezahlt wird", erklärte Albrecht.

Eine Hochrechnung aus dem Jahr 2010 habe ergeben, dass landesweit rund 2470 Pflegefachkräfte und Pflegehelfer fehlen. Der Bedarf werde inzwischen eher noch gestiegen sein, schätzte Albrecht. Die Nachwuchssuche sei schwierig. "Der Pflegeberuf ist ja kein einfacher Beruf." Die unbesetzten Stellen könnten nur durch den hohen Einsatz der Mitarbeiter ausgeglichen werden. "Wir mussten schon Patienten ablehnen", sagte Albrecht.

Das DRK setzt verstärkt auf Ausbildung und betreibt zwei Altenpflegeschulen im Land mit insgesamt 170 Azubis. Wenn es mehr geeignete und interessierte junge Leute gäbe, könne auch noch aufgestockt werden, sagte Albrecht. Um die Mitarbeiter so lange wie möglich in den Betrieben zu halten, gebe es beim DRK verschiedene Teilzeitmodelle und auch Angebote für die Kinderbetreuung.

Der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rheinland betreibt im mittleren und nördlichen Rheinland-Pfalz 27 soziale Einrichtungen, darunter 14 Alten- und Pflegeheime. Aktuell seien 25 Stellen im Bereich der Pflege (insbesondere Pflegekräfte) vakant, teilte der Verband in KOBLENZ mit. Teilweise würden die Plätze mit Zeitarbeitern oder selbstständigen Pflegekräften ersetzt, was sehr kostenintensiv sei. "Drei Viertel unserer Einrichtungen haben offene Stellen", hieß es. Immer weniger junge Menschen wollen den anspruchsvollen Beruf des Altenpflegers lernen, ist auch die Erfahrung beim AWO.

Die Aussichten sind nicht gerade rosig, insbesondere in den Ballungsräumen. Gegen den Personalmangel kämpft der Verband an verschiedenen Fronten: Potenzielle neue Mitarbeiter werden mit Prämien bei der Einstellung gelockt, wer eine längere Auszeit vom Job machen möchte, kann Zeit und Geld ansparen. Um neue Lehrlinge hat die AWO auch schon mit Anzeigen bei der Internet-Suchmaschine Google geworben.

In der PFALZ sieht es nicht besser aus, wie Solveigh Schneider sagt, Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Pflegegesellschaft und Abteilungsleiterin beim Diakonischen Werk Pfalz: "Sehr schwierig ist es vor allem, qualifizierte Leitungskräfte zu finden." Teilweise blieben Stellen bis zu einem halben Jahr unbesetzt. Manche Träger versuchten, Mitarbeiter über Angebote wie kostenlose Kinderbetreuung, Rückenschulen oder Walkingkurse zu gewinnen. Vor allem bräuchte es eine angemessene Bezahlung in der Branche, für die aber nur die Politik sorgen könnte, sagte Schneider.