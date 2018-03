Pflanzengift: Grüne fordern die Bahn zum Glyphosatverzicht auf

Aus unserem Archiv

Rheinland-Pfalz

Die Debatte um das Unkrautgift Glyphosat läuft weiter, immer mehr Firmen steigen aus der Verwendung aus. Die Grünen appellieren nun an einen Großverbraucher, ebenfalls zu verzichten: Die Deutsche Bahn müsse ihren Glyphosat-Einsatz beenden, fordern die rheinland-pfälzischen Grünen in einem Offenen Brief an Bahn-Chef Richard Lutz.