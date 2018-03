Persönlich: Kai Richter und Jörg Lindner

Kai Richter und Jörg Lindner führen zusammen die Nürburgring Automotive GmbH (NAG). Dabei agiert Lindner als Geschäftsführer und Richter als Generalbevollmächtigter. Beide sind zudem Gesellschafter.

Die Automotive ist seit Mai 2010 die Betreibergesellschaft für alle Nürburgring-Immobilien – also auch für die Rennstrecke, den Boulevard sowie die Grüne Hölle. Als Besitzgesellschaft fungiert die nahezu landeseigene Nürburgring GmbH. Die NAG muss eine millionenschwere Pacht bezahlen, um den Nürburgring betreiben zu können. Die Geschäftsführung wurde gerade eben durch den Formel-1-Manager Karl-Josef Schmidt verstärkt.

Kai Richter gehört zu den schillerndsten Figuren am Nürburgring. Der Düsseldorfer Unternehmer wird verdächtigt, Landesgelder veruntreut zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft in zwei Verfahren gegen ihn, aber auch gegen zahlreiche andere Ring-Verantwortliche. Jörg Lindner gehört zu der angesehenen Düsseldorfer Hotelier-Familie Lindner, die Einrichtungen in der ganzen Welt betreibt.