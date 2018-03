Pegel steigen weiter: So ist die Lage an Rhein und Mosel [mit Videos]

Der Wasserstand im Rhein ist in der Nacht zu Freitag weiter angestiegen. Am Pegel in Mainz wurden 6,14 Meter gemessen. In Koblenz wird die Scheitelwelle für Freitagabend erwartet.

© Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz, www.bafg.de

So sieht das Deutsche Eck aktuell aus. Eine Webcam auf der Festung Ehrenbreitstein nimmt die Aufnahmen auf.

Während laut Hochwassermeldezentrum in Mainz der Höchststand des Rheins bereits überschritten ist und der Pegel jetzt wieder runtergeht, soll das Wasser in Koblenz im Laufe des Freitags weiter ansteigen. Die Scheitelwelle wird allerdings für den frühen Freitagabend bei einer Höhen von 6,80 bis 6,90 Meter erwartet. Wie die Koblenzer Feuerwehr in einer Pressemitteilung schreibt, ist mit länger anhaltend hohen Wasserständen zu rechnen. Aus diesem Grund werden die Hochwasserschutzmaßnahmen der Feuerwehr Koblenz über das Wochenende aufrechterhalten. Die Hochwasserschutzwand in den Stadtteilen Wallersheim, Neuendorf und Lützel ist vollständig aufgebaut und hält das Rheinwasser von den

Häusern ab. Im Stadtteil Kesselheim wurden vereinzelt Stege durch die Freiwillige

Feuerwehr gebaut.

Bereits am Donnerstag war auf dem Rhein der Schiffsverkehr eingestellt worden. „Das gilt zwar schon als Hochwasser, ist aber nicht so schlimm wie Anfang des Jahres“, so eine Sprecherin des Hochwassermeldezentrums.

Die hohen Pegelstände führen zu einigen Straßensperrungen: Die B 42 ist bei Braubach, in Vallendar, zwischen Bad Hönningen und Linz und in Erpel gesperrt. Die B 9 ist bei Oberwesel und St. Goar gesperrt. In Koblenz ist das Peter-Altmeier-Ufer nach wie vor gesperrt, da der Uferbereich und teilweise bereits die Straße überflutet ist. In Andernach ist die Konrad-Adenauer-Allee seit Donnerstag für den Verkehr gesperrt.

In Vallendar wird die Sperrung der B 42 bis vorraussichtlich Samstagmorgen bleiben. Je nachdem wie das Wasser zurückläuft, werden die Fahrbahnen ab Samstagmittag gesäubert und sukzessive wieder für den Verkehr freigegeben, sagt Fred Pretz, Bürgermeister der VG Vallendar. Für Linz geht der Landesbetrieb Mobilität davon aus, dass die Bundesstraße ab Sonntagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Auch der Fährverkehr auf dem Rhein ist betroffen: Die Fähre zwischen Linz und Kripp musste ihren Betrieb einstellen. Ebenso die Personenfähre zwischen Erpel und Remagen. Möglicherweise am Sonntag könnte die Fähre Remagen-Linz ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Autofähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig fährt aktuell. Seit einigen Tagen bereits fahren die Autofähren bei Boppard und St. Goar nicht mehr. Wann sie wieder hin und her pendeln, ist noch ungewiss. Vielleicht schon am Montag, vielleicht aber auch erst am Dienstag, je nachdem, wann der Wasserstand unter 5,60 Meter (St. Goarer Fähre) bzw. 5,40 Meter (maßgeblich für die Bopparder Fähre) sinkt.

Doch ansonsten kommen die St. Goarer diesmal wohl glimpflich davon: Hier konnte diesmal auf den Quickdamm verzichtet werden. Das hat sich aber erst am Freitagmorgen abgezeichnet, als der Wasserstand stagnierte oder nur noch einen Zentimeter pro Stunde anstieg. Mit Sandsäcken kann wohl eine Überflutung abgewendet werden.

Die B 9 bei St. Goar schwappt allerdings leicht über die Straße, die für den Durchgangsverkehr gesperrt wurde. Im Laufe des Samstags dürfte die Bundesstraße bei St. Goar wieder befahrbar sein. Dagegen bleibt die B 9 bei Oberwesel noch bis mindestens Sonntag gesperrt, mutmaßt die Bopparder Polizei. Erst wenn der Wasserstand am Pegel Kaub auf 5,90 Meter sinkt, gibt der Rhein die Straße bei Oberwesel frei. Lauf Prognose des Hochwassermeldedienstes fällt der Wasserstand am Sonntag in der Frühe unter die 6-Meter-Marke.

Bereits seit einigen Tagen dürfen ab Bad Salzig rheinabwärts keine Schiffe mehr fahren. Der dafür maßgebliche Pegel Koblenz hatte die 6,50 überschritten. Zwischen Lorch und Bad Salzig wird die Schifffahrt bei 6,40 Meter am Pegel Kaub gesperrt. Einige Schiffer machen seit Tagen an der Reede in Bad Salzig fest.

Auch den Hoteliers und Gastronomen macht das Hochwasser zu schaffen. So wurde die Hotelfront der Bopparder Rheinallee zum zweiten Mal binnen weniger Wochen überflutet.

Nachdem an der Mosel die Pegelstände stagnieren wächst der Wasserstand in Koblenz nur noch langsam. Für Trier wurde für Freitagmorgen ein Stand von 7,44 Metern vorhergesagt. Tendenz weiter steigend.

dpa/nbo