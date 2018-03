Orkantief «Xynthia» wütet: Frau schwer verletzt

Aus unserem Archiv

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Orkantief «Xynthia» hat am Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland erhebliche Schäden angerichtet. In Landau wurde eine etwa 30 Jahre alte Frau sehr schwer verletzt, als sie ein Eisentor schließen wollte und der Sturm dies aus der Verankerung riss. Am stärksten wüteten die Sturm- und Orkanböen in der Eifel und im Hunsrück. Zahlreiche kleinere Straßen, aber auch wichtige Bundesstraßen mussten wegen entwurzelter Bäume gesperrt werden. «Die Bäume knicken um wie die Streichhölzer», hieß es beim Lagezentrum in Mainz. Mancherorts fiel kurzfristig der Strom aus.