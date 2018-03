Orkan Friederike hinterlässt Schäden: Zugverkehr im Land teils gestoppt – Vielerorts umgestürzte Bäume [Updates]

Mit schweren Böen und heftigem Regen ist Sturmtief „Friederike“ in Teilen Deutschlands angekommen und sorgt für große Behinderungen im Bahnverkehr – auch in Rheinland-Pfalz.

Auch in Koblenz führte der Sturm zu Chaos im Bahnverkehr. Foto: dpa

Auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main wurde der Bahnverkehr eingestellt. Gleiches gilt für den Regio-Verkehr auf den Linien Mönchengladbach-Koblenz, Wesel-Koblenz und Koblenz-Köln, teilte das Unternehmen mit. Auf allen anderen Strecken drosselte die Bahn die Höchstgeschwindigkeit im Fernverkehr auf Tempo 140 und im Nahverkehr um 20 Prozent. Die Bahn riet allen Reisenden, sich online über den aktuellen Stand zu informieren. Am Bahnhof Sinzig (Kreis Ahrweiler) kam gegen Mittag ein ICE außerplanmäßig zum Halten.

Bei Meisenheim im Kreis Bad Kreuznach durchschlug ein größerer Ast die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Auch im Rhein-Lahn-Kreis, wie hier zwischen Dörnberg und Laurenburg, warf der Sturm Bäume um. Foto: Dagmar Schweikert

Wetterlage für die kommenden Stunden

In Rheinland-Pfalz gilt die Sturmwarnung für alle Landesteile. Vor allem in den Kreises Altenkirchen, dem Westerwaldkreis, Teilen des Kreises Neuwied und des Landkreises Ahrweiler muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden.

Bei den Dienststellen des Koblenzer Polizeipräsidiums stehen am Donnerstagnachmittag die Telefone nicht mehr still, da sehr viele Land- und Kreisstraßen durch umgestürzte Bäume nicht mehr befahrbar sind.

Verkehrsbeeinträchtigungen bringen auch den Verkehr auf der A 61 und der A 48 vielerorts zum Stillstand. Die A 61 ist aktuell zwischen dem Autobahnkreuz Koblenz und der Anschlussstelle Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) gesperrt. Die Polizei bittet Lkw die Autobahnbrücke auf der A 61 über das Moseltal zu meiden. Ausweichen sollen Laster wenn möglich über die A 48 und die A 3.

Auch an der Vogelsangstraße in Sinzig (Kreis Ahrweiler) hat der Sturm Spuren hinterlassen: Teile eines Baumes stürzten auf ein Haus. Die Feuerwehr eilte zur Hilfe. Foto: Manfred Ruch

Die Meteorologen empfehlen, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und warnten vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Unterdessen tobte Sturmtief Friederike am Donnerstagvormittag bereits mit kräftigen Ausläufern über unserem Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. In Köln reagierten die Stadtverantwortlichen auf die Wetterlage und ließen Teile des Kölner Dom-Umfeldes sicherheitshalber abgesperren. Auf der Domplatte warnt ein Schild: "Vorsicht Steinschlag!". Von der Bahnhofsseite aus ist der Dom aber noch weiter erreichbar, sagte eine Sprecherin der Dombauhütte.

An den Schulen in Düsseldorf endete der Unterricht wegen der Sturmwarnung am Donnerstag vorzeitig: Die Stadt hat den Schulen empfohlen, die Kinder bis 10.30 Uhr heimzuschicken. Wer nicht nach Hause kann, wird aber weiter betreut. Fast zeitgleich mussten Einsatzkräfte der Polizei die Rheinbrücke bei Emmerich für den Verkehr sperren. Hier hatte eine Böe einen Lkw-Anhänger umgeweht und auf die Fahrbahn geschleudert. Auf einem nahen Campingplatz am Rhein wurde ein 59-jähriger Mann von einem Baum erschlagen. Er sei sofort tot gewesen, melden die EInsatzkräfte. Mehrere Menschen wurden von umstürzenden Stämmen verletzt. Der Wetterdienst warnte vor entwurzelten Bäumen herabstürzenden Dachziegeln.

In Nordrhein-Westfalen hat die Deutsche Bahn aufgrund des Orkantiefs Friederike den kompletten Zugverkehr eingestellt. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch unklar.

Im Fernverkehr der Bahn kommt es wegen reduzierter Fahrgeschwindigkeit zu großen Verspätungen auf diesen Strecken:

Frankfurt-Flughafen – Köln

Hannover – Würzburg

Bamberg – Halle

Berlin-Spandau – Wolfsburg

In den Niederlanden war wegen des schweren Sturms bereits Alarmstufe Rot für große Teile des Landes ausgerufen worden. Erwartet werden Orkanböen mit einer Stärke von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Der Sturm führte bereits am frühen Morgen zu starken Behinderungen im Verkehr. Mehrere Lastwagen waren durch die heftigen Böen umgekippt und blockierten Autobahnen. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol wurden 250 Flüge gestrichen, dort gab es ebenfalls Windböen in Orkanstärke. Wegen starker Seitenwinde konnten nicht alle Start- und Landebahnen genutzt werden.

[Update, 14.15 Uhr:] Der Sturm sorgt auch für erste Probleme bei der Stromversorgung: Äste und teils ganze Bäume sind in Freileitungen gefallen und haben Kurzschlüsse verursacht. Zu Ausfällen kam es unter anderen in Hachenburg, Rennerod, Dierdorf und Wied.

Die Energienetze Mittelrhein (enm) und die Netzgesellschaft der Energieversorgung Mittelrhein (evm) arbeiten auf Hochtouren, um die Schäden zu beseitigen. „Eine Vielzahl von Versorgungsunterbrechungen gab es bereits durch den Sturm“, erklärt Horst Söhn, Leiter der Netzstelle. Die Netzexperten versuchen die Versorgung der betroffenen Kunden auf andere nicht beschädigte Leitungen umzuschalten – dort, wo dies möglich ist. „Dank des eng verzahnten Stromnetzes können wir so in den meisten Fällen die Versorgung schnell wieder herstellen“, so der Experte.

„Aber wir bitten auch für längere Ausfälle um Verständnis. In Teile des Westerwalds können wir momentan keine Kollegen schicken, um Schäden zu begutachten. Die Gefahr durch umherfliegende Teile verletzt zu werden, ist momentan zu hoch.“ Die evm-Gruppe informiert kurzfristig über Unterbrechungen und Wiederversorgung betroffener Orte.

Umgestürzte Bäume sorgten im Kreis Altenkirchen für Verkehrsprobleme.

Foto: Volker Held

[Update, 14.26 Uhr:] "Friederike" hat auch den Kreis Altenkirchen fest im Griff. Stromausfälle, umgestürzte und entwurzelte Bäume, gesperrte Straßen: Vielerorts sorgt das Sturmtief für Beeinträchtigungen. Nicht mehr befahrbar waren die Landesstraße 272 zwischen Flammersfeld und Asbach, die Bundesstraße 256 zwischen Schöneberg und Leuzbach sowie die B 8 im Bereich Weyerbusch. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz, um für Ordnung zu sorgen.

[Update, 15.06 Uhr:] Pendler, die mit dem Zug nach Köln und oder Frankfurt gefahren sind, werden große Probleme haben, nach Hause zu kommen Auf der Internetseite der Bahn heißt es unter Zugverbindungen: "Unwetter: Auf der Strecke Frankfurt (M) Flughafen Fernbahnhof-Köln Hauptbahnhof zwischen Frankfurt (M)/Flughafen Fernbahnhof und Siegburg/Bonn. Der Betrieb des Fernverkehrs der Deutschen Bahn wurde vorübergehend eingestellt."

Nichts geht mehr auf der ICE-Strecke. Kein Zugverkehr wegen Sturm "Friederike". So mancher Pendler wird jetzt Probleme haben, nach Hause zu kommen. Foto: Tim Kosmetschke

Auch auf der Lahnstrecke zwischen Limburg und Koblenz wurde der Zugverkehr eingestellt. Ein Einsatzverkehr ist laut Angaben der Bahn in Planung.

[Update, 15.28 Uhr:] Orkantief Friederike hat am Donnerstag den Westerwald in Atem gehalten. „Der gesamte Kreis war in starkem Maße von dem Sturmtief, das sich im Tagesverlauf zum Orkantief entwickelte, betroffen“, zog Kreisfeuerwherinspekteur Axel Simonis auf Anfrage unserer Zeitung eine erste Bilanz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Von dem Unwetter betroffen waren alle zehn Verbandsgemeinden, wobei der Schwerpunkt im oberen Westerwald lag, so Simonis. Gut drei Viertel aller Feuerwehren seien im Einsatz gewesen. Vor Ort waren dabei mindestens 500 Wehrleute, betonte der Kreisfeuerwehrinspekteur.

[Update, 16.21 Uhr]:

Die Polizei Remagen zieht Bilanz: Zahlreiche umgestürzte Bäume führten in der Zeit zwischen 11-16 Uhr zu Einsätzen der Feuerwehren und der Straßenmeistereien Sinzig und Kruft. Dabei wurde zeitweise der Verkehr behindert und das ein oder andere Dach beschädigt, Personen kamen jedoch zum Glück nicht zu Schaden. In Sinzig, Vogelsangstraße, kippte ein Baum auf ein Wohnhaus und drohte weiter abzurutschen. Dabei wurde das Dach beschädigt. Die Feuerwehr Sinzig und ein Dachdecker wurden hinzugezogen. In Bad Bodendorf beschädigte ein umgestürzter Baum einen Zaun. Der Verkehr auf der L 88 zwischen Niederzissen und Rodder kam aufgrund umgestürzter Bäume zeitweise gänzlich zum Erliegen. Auf der L 113 im Bereich Wassenach kippten auch mehrere Bäume auf die Fahrbahn. In Remagen in der Fußgängerzone drohten Dachziegel auf die Straße zu stürzen, so dass die Feuerwehr mit der Drehleiter anrücken musste.

[Update, 16.59 Uhr]:

Die Deutsche Bahn teilte mit: „Aufgrund der massiven Auswirkungen des Orkans Friederike starten im nationalen Fernverkehr ab sofort keine Züge mehr. Bereits gestartete Züge fahren noch so weit wie möglich. Wir empfehlen daher allen Reisenden heute nicht mehr zu den Bahnhöfen zu kommen.“ (siehe auch Webseite der Bahn)

Von unseren Reportern