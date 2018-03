Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Beim Filmfestival Max Ophüls Preis haben sich in diesem Jahr rund 38 000 Besucher über den deutschsprachigen Nachwuchsfilm informiert. Die Platzauslastung in den Kinos habe bei 82 Prozent gelegen, teilten die Veranstalter am Dienstag in Saarbrücken mit. Im Vorjahr waren rund 37 000 Besucher gezählt worden. «Wir sind von dem Zuspruch der Branche und des Publikums überwältigt, unserer Erwartungen wurden übertroffen», erklärten die künstlerischen Leiter Gabriella Bandel und Philipp Bräuer. Der Berliner Regisseur Maximilian Erlenwein hatte mit seinem Film «Schwerkraft» den mit 18 000 Euro dotierten Max Ophüls Preis für den besten Langfilm gewonnen. Das Festival endete am Sonntag.