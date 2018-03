Opfer von Draisinen-Unfall kann sich nicht erinnern

Meisenheim/Lauterecken – Mehr als zwei Wochen nach dem schweren Unfall mit einer Fahrraddraisine nahe Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach) hat die Polizei erstmals das schwer verletzte Opfer befragen können.

Foto: dpa

Der 39-Jährige, der am 14. Juli von dem Gefährt stürzte und von einem nachfolgenden überrollt wurde, hat sich aber auf Erinnerungslücken berufen, sagte ein Sprecher der Polizei in Lauterecken am Montag. Deshalb sei weiter davon auszugehen, dass der Unfall passierte, weil sich die Beteiligten nicht an die Vorschriften des Streckenbetreibers hielten.

Der 39-Jährige gehörte zu einer Gruppe, die bei einem Junggesellenabschied mit mehreren Draisinen auf der alten Bahnstrecke durchs Glantal fuhr. Die Polizei vermutet, dass er nicht vorschriftsgemäß auf seinem Sitz hocken blieb und dass die Draisinen zu dicht hintereinander fuhren – entgegen der Vorschrift, mindestens 50 Meter Sicherheitsabstand zu halten.

An der Strecke und den Draisinen sei kein Mängel festgestellt worden, berichtete die Polizei.

